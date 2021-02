Dai commercianti di Montalto 6mila euro a favore delle attività rivolte ai bambini

Quando c'è l'opportunità di fare solidarietà per una giusta causa, Montalto risponde sempre. È stata infatti raccolta la somma di 5.750 euro dai commercianti di Montalto di Castro e Pescia Romana all'iniziativa dell’associazione “Combriccola dei Pargoli” per sostenere i progetti a favore delle persone più fragili. Ieri mattina è avvenuta in una forma simbolica la consegna dell'assegno in piazza, dove erano presenti alcuni rappresentanti dei commercianti e della stessa associazione.

Un contributo che servirà a finanziare le attività inclusive dedicate ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie. Era il mese di dicembre, quando durante le festività natalizie l'iniziativa era stata fortemente sposata da tutti i commercianti; un vero atto di generosità in questo lungo periodo di pandemia in cui dietro le mascherine c'è comunque sempre stato un grande sorriso.

«Ringraziamo di cuore tutti i commercianti che hanno offerto il loro prezioso contributo – dichiarano il presidente Tania Mecoli e il vicepresidente Angela Valiserra della Combriccola dei Pargoli -. Un gesto d'amore nei confronti di quei nostri concittadini che hanno la necessità di essere aiutati, soprattutto di avere un sostegno emotivo. Essere uniti per una giusta causa e per il bene comune - concludono Mecoli e Valiserra - è un atteggiamento che va oltre la solidarietà, poiché l'amore vince comunque e sempre».

La pandemia se da una parte ha compromesso la vita sociale di tutti, dall'altra ha comunque portato a conoscere gli importanti valori che ogni comunità dovrebbe avere come fondamenta. La popolazione di Montalto, già dai primi mesi dello scorso anno di questa emergenza sanitaria, ebbe la forza di reagire. Come si ricorderà, infatti, semplici cittadini e imprenditori presero parte ad una prima iniziativa che riguardava la realizzazione di mascherine artigianali, poi distribuite dai volontari della Prociv Arci Vulci I e dall’Arciconfraternita di Misericordia di Pescia Romana in collaborazione con il servizio sociale del Comune. Anche in quella circostanza l'amore verso il prossimo fece la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA