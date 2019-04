Da Vignanello in regalo le uova di Pasqua ai malati ricoverati all'ospedale di Belcolle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uova di Pasqua in dono ai pazienti dell'ospedale Belcolle di Viterbo. La consegna è stata effettuata questa mattina, con una giornata speciale promossa dal Comitato festeggiamenti San Biagio e Santa Giacinta 2018-19, santi patroni di Vignanello, paese della provincia, con una visita nei reparti di Radioterapia, Oncologia e Pediatria.Il Comitato festeggiamenti 2018-19, i cui componenti sono i “ragazzi” di Vignanello nati nel 1979, ha portato un carico di uova di Pasqua poi donate a pazienti e a familiari. Il comitato, presente con una rappresentativa guidata dal vicepresidente Sabrina Anzellini, è stato accolto dalla direzione sanitaria della Asl e dai professionisti delle unità operative scelte per l’iniziativa.«Da alcuni mesi, come ogni anno fanno le classi dei quarantenni di Vignanello – spiega Anzellini – stiamo lavorando con passione alla realizzazione della festa patronale di San Biagio e Santa Giacinta, nel mese di agosto. Il senso del nostro impegno è quello di metterci a servizio della comunità nella quale viviamo. Quindi noi, a partire dal presidente Fabio Ortenzi, abbiamo pensato fosse giusto lanciare un segnale di vicinanza, un piccolo gesto, alle persone che stanno affrontando un momento complicato. Con l’augurio di pronta guarigione e con un invito speciale di poterle avere nostri ospiti a Vignanello».