Da stasera il “Vulci Festival” accenderà la spiaggia di Montalto di Castro

Inizia stasera con il dj Fargetta il “Vulci Festival on the beach”. Questa volta il giro di concertoni estivi, che si tenevano nel cuore della città etrusco-romana, infuocheranno la spiaggia di Montalto Marina. Dieci eventi fino al 13 agosto, oltre a iniziative musicali e sportive nell’arena allestita sulla spiaggia del lungomare Harmine.I big che saliranno sul palco saranno: The Kolors (23 luglio); l’attore comico romano Maurizio Battista (27 luglio); Le Vibrazioni (29 luglio) che dopo aver celebrato 20 anni di carriera sono in tour con il nuovo singolo “L’amore mi fa male”. Nell’arena del Vulci Festival il 31 luglio prenderanno parte i “Samsara beach tour”: artisti che si esibiscono nelle più celebri spiagge in Italia e in Europa.Apre il mese clou dell’estate Prezioso (1 agosto); il 3 agosto “Long live the Qeen”; il 6 agosto direttamente da The voice of Italy il rapper “Gué Pequeno”; il 10 agosto il famoso dj televisivo “Gabry Ponte”. Chiuderà il 13 agosto la rassegna musicale l’attore comico Alessandro Siani. I biglietti si possono acquistare su ticketone.it, ciaoticket.com, nel punto di informazione turistica di Montalto Marina (Via Tevere), al Bar Stargate a Pescia Romana, all’agenzia Oki Doki a Montalto di Castro e presso la tabaccheria Zacchei Fernando a Tarquinia.