Da Sanremo Giovani ad Ararat, Simone Gamberi ha fatto Trenta: ecco “Io ti vedo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Simone Gamberi presenta il suo nuovo lavoro. Oggi on line il video “Io ti vedo”, estratto del disco T.R.E.N.T.A (uscita ufficiale il prossimo 20 febbraio), un viaggio onirico che tocca con occhio clinico la carne della realtà italiana nel solco della sua storia recente.Considerato uno degli artisti italiani emergenti, Simone Gamberi, classe 1989 - papà di Montefiascone e mamma sarda - ha al suo attivo una lunga serie di collaborazioni. Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani 2015, dove ha sfiorato il palco dell’Ariston per una manciata di voti con la sua “Città paese”, ha avuto la possibilità di aprire concerti di artisti di primo piano, tra cui Mannarino, Nobraino e Piero Pelù.“Voce e cuore di strada”, nella sue note emergono elementi surrealisti e tratti pastosi e gonfi di vita. Elementi che nel 2017 gli hanno permesso di vincere "Dallo stornello al rap" (presidente di giuria Antonello Venditti). “Io ti vedo”, è un sentiero scosceso all'interno della mente di un personaggio completamente freddo, apatico con uno sguardo perso nel vuoto nel silenzio della quale si scontrano personalità diverse. Un magna che ribolle sotto una crosta di apparenza e che viene tratteggiato alternando ritmi e sonorità.Il video è la prima produzione di Fucina creativa, polo culturale nato lo scorso mese di ottobre che ha come base i Giardini di Ararat (tra Bagnaia e Viterbo) e l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura, in collaborazione con Soul dance school, di Sonia de Micheli, Eli B. (costumi) e la ballerina Miriana Pietretti.T.R.E.N.T.A è stato creato a quattro mani con Davide Pistoni, Pianista, musicista arrangiatore Rai per grandi nomi del panorama italiano, come Morandi e Baglioni. E' su https://www.youtube.com/watch?v=dZuG_CpcT7g