Sabato 10 Giugno 2023, 05:20

Da Napoli a Vasanello per truffare anziani, scoperti grazie alla segnalazione dei cittadini. Sono stati denunciati per tentata truffa tre uomini che nei giorni scorsi giravano per il piccolo centro viterbese cercando di individuare le potenziali vittime.

Le truffe però questa volta non sono riuscite perché i cittadini sono riusciti a lanciare l’allarme e a attivare tutto il sistema sicurezza. Carabinieri e polizia locale hanno infatti collaborato per assicurare alla giustizia i tre napoletani. «Stiamo investendo molto sulla prevenzione - afferma il sindaco di Vasanello Igino Vestri - e stiamo curando in ogni minimo particolare i rapporti di collaborazione, intesa e sinergia con le forze dell'ordine a cui rivolgiamo la nostra più ampia considerazione e fiducia ed è sicuramente grazie a tutto ciò che nel nostro paese non si registrano ad oggi truffe consumate, ma fortunatamente solo di tentativi peraltro prontamente sventati».

Il modus operandi è sempre lo stesso e si divide in due fasi: nella prima una chiamata sull’utenza fissa da parte di un finto carabiniere o avvocato persuade e fa credere alla vittima che un familiare è stato tratto in arresto o ha seri problemi con la giustizia; nella seconda, maturata nel giro di pochi minuti, i truffatori fingendosi carabinieri e grazie ad altri complici, si indirizzano a casa della vittima per ritirare il denaro o i beni concordati telefonicamente. «Si tratta di persone - spiega il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mancuso - con una buona dialettica che approfittano della buona fede delle potenziali vittime. Ieri invece ai tre fermati, fortunatamente, non è andato tutto liscio, sia per merito della pre-informazione veicolata sui canali social che per l'immediato intervento delle forze dell’ordine che ormai ben conoscono le tecniche di questi soggetti. Mi preme infine ricordare a tutti - conclude il presidente - che il Comune di Vasanello ha messo a disposizione proprio per questo scopo un numero whatsapp (3783030503) a cui tutti possono gratuitamente aderire».