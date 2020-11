Da Monopoli la Viterbese porta via un punto: un 1-1 che sa di ripartenza

Monopoli-Viterbese termina 1-1 con la prima e forse non ultima di Alessandro Boccolini sulla panchina gialloblù che si chiude con un pareggio in rimonta. In classifica non cambia molto: la Viterbese rimane impantanata nella zona retrocessione, ma il gol di Tounkara al 31' della ripresa allevia le ferite apertesi tre giorni fa con la sconfitta interna contro la Paganese e il conseguente esonero di Agenore Maurizi. Nel primo tempo, si è vista una Viterbese brillante a cui è mancato soltanto il gol, anche se di occasioni vere e proprio ne sono state create poche. Nella ripresa la doccia fredda del vantaggio pugliese realizzato al 16' da Arena. La Viterbese sbanda per qualche minuto, ma l'ingresso dalla panchina di Tounkara scuote i gialloblù che raggiungono il pari e scacciano via qualche fantasma. Ora - in attesa di capire se sulla panchina verrà confermato Boccolini - oppure arriverà Bruno Caneo; per la Viterbese dieci giorni di lavoro: domenica prossima infatti, Rossi e compagni, osserveranno il turno di riposo; di nuovo in campo il 22 con la delicata trasferta in casa della Juve Stabia.

