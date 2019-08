Da lesioni a omicidio, 16enne indagato per la morte del vicino di casa

Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lesioni a omicidio. Il 16enne di Bagnoregio che la sera del 25 luglio litigò coll’anziano vicino di casa è ora accusato di omicidio preteritenzionale. Antonio D’Orazi, 75enne, è morto sabato notte a Belcolle dopo un intervento alla testa e tre settimane in rianimazione.Ieri pomeriggio il professor Filippo Milano dell’Università della Sapienza ha effettuato l’autopsia sul corpo e tra 60 giorni depositerà la sua relazione. Il medico legale dovrà stabilire non solo la causa della morte ma anche se i colpi ricevuti sia stati mortali.Alla camera mortuaria dell’ospedale viterbese oltre al medico nominato dalla procura dei minori era presente anche il consulente di parte professor Antonio Maria Lanzetti. La famiglia della vittima ha infatti già nominato l’avvocato Franco Taurchini. «Il ragazzo - ha spiegato l’avvocato - all’inizio era accusato di lesioni, ma con la morte della vittima la sua posizione è cambiata. E la procura dei minori di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale»Il magistrato che si occupa del caso è Maria Teresa Leacche, anche lei ieri alle 14, quando sono iniziale le operazioni peritali, presente a Belcolle.Il violento litigio è avvenuto la sera di giovedì 25 luglio.Da tempo le due famiglie, che vivono in un condominio di piazza don Guido Capocaccia, non correva buon sangue. D’orazi giovedì notte si sarebbe presentato davanti alla porta di casa del vicino. I due avrebbero iniziato a litigare prima a parole, poi sarebbero passati a spintonarsi. Il giovane avrebbe sferrato un violento pugno alla testa del 70enne. In quel momento, i carabinieri allertati da altri vicini, sono arrivati nel palazzo per sedare la lite.L’uomo avrebbe detto ai militari di stare abbastanza bene, anche se voleva essere portato al pronto soccorso.Il 75enne è arrivato in ospedale cosciente ma pochi minuti dopo avrebbe lamentato forti dolori alla testa. I medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento per lesioni interne. L’anziano è stato ricoverato in rianimazione per tre settimane. E sabato scorso è deceduto.