Da lunedì riparte il Tennis Club Viterbo: prima i big, dal 18 tutti. «Sicurezza e salute per i nostri soci»

E’ lo sport che ripartirà prima, dove il distanziamento sociale è garantito dalla rete che spezza a metà il campo e tiene lontani i contendenti. Il Tennis Club Viterbo – centro federale cittadino con oltre 500 soci tesserati – è pronto a ripartire con la fase 2. Lunedì prossimo lo farà con i dieci atleti di interesse nazionale che potranno ritornare agli allenamenti, mentre dal 18 maggio tutto il circolo – guidato dal presidente Fausto Barili – si rianimerà. Nel farlo si adotteranno tutte quelle misure necessarie per tenere a distanza un virus che ha costretto gli amanti del tennis viterbese a restare fuori dai campi in terra battuta per oltre due mesi.«Abbiamo voglia di ripartire e lo faremo in totale sicurezza – spiega le strategie per riprendere la normale attività il direttore tecnico del Tennis Club Viterbo Paolo Ricci – abbiamo acquistato oltre 500 mascherine con il nostro logo e tre macchine che sanificheranno ogni sera tutta la nostra struttura. Abbiamo un circolo abbastanza ampio con la possibilità di adibire quattro ingressi diversi dove far confluire e defluire i nostri soci».Molti soci del club sono anziani e Ricci, insieme al consiglio direttivo, ha studiato un protocollo sanitario molto rigoroso per tutti quello che torneranno a calcare i campi del club.«Insieme al nostro medico e socio Antonio Maria Lanzetti abbiamo studiato un protocollo sanitario dettagliato che servirà per garantire una ripresa in totale sicurezza. I nostri iscritti dovranno farci pervenire il giorno prima del rientro un certificato medico nel quale dovrà essere riconosciuta l’integrità fisica. Inoltre sarà possibile – direttamente al nostro interno – svolgere il test sierologico Covid-19: non avremo certezze assolute, ma abbiamo undici dipendenti e oltre 500 iscritti che vogliamo proteggere al massimo».In questi mesi di stop, il Tennis Club, è riuscito comunque a programmare il futuro immediato e non.«Il tennis si sta prendendo una rivincita sugli altri sport – scherza ma non troppo Ricci – la nostra tipologia ci consentirà di riprendere prima l’attività. A luglio – sempre in base all’andamento dei contagi – tornerà il campionato di serie C: vogliamo lottare per volare in B e avremo al nostro fianco anche un ottimo giocatore come Daniele Bracciali che in passato è stato numero 49 al mondo. Come ho passato la quarantena? A lavorare: abbiamo rifatto tutte le superfici dei nostri campi».