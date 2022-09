Da Corchiano allo spazio, un pezzo di Tuscia nel satellite Eutelsat. Andrea Pilera ingegnere aerospaziale resposabile del sistema di propulsione

Eccellenze della Tuscia in orbita. E sì, perché il sogno da bambino di Andrea Pilera di Corchiano si è trasformato in realtà.

E' lui il responsabile del sistema di propulsione del satellite Eutelsat Konnect VhtsS, il più grande mai costruito in Europa, lanciato nello spazio. Una storia iniziata all'età di 8 anni, quando già aspirava a diventare un professionista tecnico nel campo satellitare.

E' cresciuto nelle vie del piccolo borgo viterbese, con grande umiltà e motivazione che lo hanno sempre contraddistinto. Una carriera scolastica eccellente, iniziata al Liceo scientifico Issis Colasanti di Civita Castellana, proseguita con una laurea triennale in Ingegneria aerospaziale e una laurea magistrale in Ingegneria spaziale e Astronautica all'Univeristà degli Studi di Roma La Sapienza.

Dopo una parentesi lavorativa a Torino, le poche possibilità di crescita professionale in Italia hanno spinto Andrea a trasferirsi in Inghilterra, nella sua attuale azienda Thales Alenia Space. «La mia continua evoluzione personale e professionale ha raccontato mi ha accompagnato negli ultimi sei anni ad Oxford, avendo la possibilità di crescere da ingegnere di propulsione elettrica fino ad oggi». Cosi è diventato leader di Sviluppo di competenze di propulsione, manager di un team di 8 persone.

Due anni fa gli venne assegnato il ruolo di responsabile del sistema di propulsione di Konnect Vhts, satellite che fornirà l'accesso a Internet ad alta velocità in tutta Europa, in particolare nelle regioni isolate con bassa copertura. «E' stata una sfida stimolante sottolinea - che mi ha concesso di sviluppare una solida rete di networking in Francia, nella sede principale di Thales Alenia Space, dove parte del satellite è stato costruito. Nel mio viaggio di 24 mesi ho acquisito una nuova lingua, il francese, e tantissime abilità tecniche, programmatiche e interpersonali». Oggi Eutelsat Konnect Vhts è nello spazio e ha portato in orbita, idealmente, oltre che Andrea, le persone che ha nel cuore e che ha incontrato nel corso della sua vita.

Insomma c'è un pezzo di Tuscia nel satellite europeo Eutelsat Konnect Vhts, fornirà accesso a Internet ad alta velocità ovunque in Europa