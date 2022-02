Lunedì 7 Febbraio 2022, 06:00

Ancora un focolaio in una struttura per anziani. Dopo i 32 ospiti e un operatore positivi nella casa di riposo Villa Rita agli Ulivi di Celleno, ieri scoperti 24 contagiati all’interno di Villa Bea a Faleria. Gli ospiti risulterebbero asintomatici. Intanto, dopo una giornata di cedimento – sabato i positivi totali nel Viterbese sono calati di 68 unità – ieri la curva, seppur con minor vigore rispetto alle ultime settimane, è tornata a salire. Colpi di coda del Covid-19? A guardare l’andamento a livello nazionale con un continuo decremento dei nuovi casi giornalieri, sembra quella la tendenza. Fatto sta che il numero complessivo di contagiati in provincia ieri è arrivato a 12.388 a fronte dei 12.269 di sabato (venerdì erano stati 12.337. Ma quello che spicca è anche la percentuale dei minori che ogni giorno si contagiano. Una percentuale che resta altissima.

Ieri, l’ultimo bollettino diramato dalla Asl ha parlato di 353 negativizzati e di 427 ulteriori casi (su 1753 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari). Di questi, 125 hanno meno di 18. Significa che i minorenni hanno rappresentato oltre un quarto degli ultimi positivi scovati dai sanitari. Tra di loro, inoltre, 92 hanno meno di 12. La proporzione con i viterbesi colpiti nelle altre fasce d’età è eclatante: 57 infetti hanno tra i 19 e i 30 anni, 64 tra i 31 e i 40, 79 tra i 41 e i 50, 61 rea i 51 e i 60, infine 86 hanno più di 80 anni.

La distribuzione geografica è sempre molto ampia: 51 i comuni coinvolti. I casi principali sono distribuiti così: 98 a Viterbo, 30 a Montefiascone, 27 a Faleria, 24 a Civita Castellana, 21 a Fabrica di Roma e Vetralla, 17 a Tuscania, 16 a Vasanello, 13 a Capranica, Ronciglione e Tarquinia, 12 a Bolsena, 11 ad Acquapendente, Montalto di Castro e Soriano nel Cimino, 10 a Orte. Poi, a scalare, si va dai 9 casi di Nepi a un caso ad Arlena di Castro, Blera, Calcata, Castel Sant’Elia, Ischia di Castro, Monte Romano e Villa San Giovanni in Tuscia.

Salgono di due unità i ricoverati, per un totale di 86: 34 sono nel reparto di Malattie infettive, 5 nella Terapia intensiva Covid, 37 a Medicina Covid, 10 a Medicina Covid Montefiascone. I restanti 12.302 contagiati stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.