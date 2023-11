Sabato 25 Novembre 2023, 05:20

Cura dimagrante per la FC Viterbo alla vigilia del big-match di domani pomeriggio alle 14,30 contro il Civitavecchia, che vedrà salire sui Monti Cimini diversi sportivi viterbesi, data la storica rivalità tra le due piazze. In vista del mercato di riparazione, che si aprirà ad inizio dicembre, la società ha svincolato infatti cinque giocatori e ne ha messi fuori rosa altri due.

Gli atleti svincolati sono i centrocampisti Gianmarco Mancarella, Alessio Donnarumma, Pasquale D’Elia, Davide Forcillo, oltre all’attaccante classe 2006 Patrizio Grillo. I due giocatori fuori rosa, in attesa di trovare un’altra sistemazione, sono invece l’attaccante Signate Laye ed il difensore Augusto Paganelli. Dei sette giocatori, che non saranno convocati quindi domani, ben cinque sono arrivati dal mercato degli svincolati tra settembre e ottobre. La settimana prossima la società gialloblù inizierà a muoversi sul mercato per portare almeno tre elementi di categoria, uno per reparto, che possano garantire alla squadra di aumentare il tasso tecnico così da permetterle di recuperare nella seconda parte di stagione il terreno perduto negli ultimi tempi che attualmente la pone distante fare le zone alte della classifica.

L’intenzione è quella di far arrivare i nuovi giocatori subito all’inizio del mese di dicembre in modo che possano già dare il proprio contributo. È normale che, puntare ad agguantare almeno una posizione nei playoff, domani servono assolutamente i tre punti contro il Civitavecchia per ritrovare una vittoria che manca dallo scorso primo novembre e che sarebbe anche la prima per il tecnico Massimo Castagnari da quando si è seduto sulla panchina del Viterbo. Per il nuovo allenatore si tratta tra l’altro anche di una gara particolare, Castagnari infatti due stagioni fa ha vinto la Coppa Italia di Eccellenza proprio guidando la formazione nerazzurra. In vista della partita contro il Civitavecchia, l’allenatore Recupera in difesa il capitano dei Goicoechea che si era infortunato In occasione della partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia disputata lo scorso 8 novembre a Vignanello contro la W3 Maccarese.

A parte i sette giocatori che non verranno convocati, gli altri sono tutti disponibili e così il tecnico potrà anche avere più alternative da sfruttare nel corso della partita. Per quello che riguarda l’assegnazione dello stadio Enrico Rocchi, ancora non ci sono sviluppi dopo la nuova richiesta della FC Viterbo inviata tramite Pec martedì scorso. Intanto, tramite un comunicato diffuso ieri sera, Il Pianoscarano 1949 che oltre al settore giovanile ha una squadra che milita in Prima Categoria ha fatto sapere che non sarà tra le società cittadine che chiederanno di usufruire dell’impianto di via della Palazzina.