Vertenza Cup, ultimatum ai lavoratori in servizio alla Asl di Viterbo

Entro oggi va fatta una scelta: firmare il nuovo contratto oppure rischiare in pochi giorni il licenziamento. Continua il braccio di ferro tra lavoratori e istituzioni che alle 13, durante l'ennesimo incontro in Prefettura, si vedranno per l'ultimo faccia a faccia.



Le posizioni restano distanti nonostante i passi avanti fatti per mitigare la perdita economica che i 131 dipendenti coinvolti nel Viterbese subiranno. Chiara resta la spaccatura tra i sindacati: se gli autonomi hanno alzato un muro, contrari a sottoscrivere il contratto se non alle condizioni preesistenti, i confederali sin dall'inizio hanno cercato di strappare ad Asl e Regione più concessioni possibili.



Una vertenza durissima, quella del Cup, scoppiata perché oggi i lavoratori della Tuscia sono inquadrati con il contratto del commercio e, lavorando part-time, guadagnano 750 euro al mese. Nella nuova gara, invece, la Regione ha stabilito per tutti i dipendenti del Lazio il contratto dei multiservizi che comporta la perdita di tre euro lordi all'ora e la riduzione del salario a 500 euro. A novembre la gara è stata aggiudicata all'azienda Gpi, ma ancora adesso è operativa la vecchia società, la Nta.



Mentre va avanti il ricorso alla giustizia amministrativa presentato proprio dall'attuale gestore, pressoché tutte le Asl del Lazio hanno proceduto al subentro. Non l'azienda di Viterbo che è andata avanti di proroga in proroga proprio per venire incontro ai lavoratori.

«È di queste ore la notizia che anche la Asl di Viterbo ha dato un ultimatum di 48 ore a lavoratori e lavoratrici con la stessa modalità: o firmi o sei fuori», tuonava ieri la Usb Lazio. Dalla Cittadella rinviano però le polemiche al mittente, sottolineando che oggi scade l'ultimo rinvio, dopo la concessione in extremis di ulteriori 48 ore - rispetto alla dead line dell'8 gennaio - per chiudere poi il tavolo in Prefettura.Al momento, sono circa 40 i dipendenti che hanno già firmato il nuovo contratto. L'ultima versione, dopo gli aggiustamenti apportati, prevede il pagamento degli straordinari e l'impegno della Asl a chiedere alla Gpi ulteriori 4.200 ore l'anno così da compensare la perdita economica con più ore di lavoro.