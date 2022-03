Martedì 1 Marzo 2022, 06:20

Cultura, arriva la programmazione. Il commissario Antonella Scolamiero ha deliberato di destinare 120 mila euro agli eventi da aprile a ottobre, dando mandato agli uffici di definire l’avviso pubblico, «ritenuta l’urgenza di provvedere». Cultura ma anche spettacolo: il budget potrà essere aumentato, se ci saranno altre risorse disponibili. Un intervento che il segretario di Azione, Giacomo Barelli, giudica positivamente.

C’è però sempre da fare i conti col Covid. La delibera infatti è fondata «sulle disposizioni di contrasto all'epidemia vigenti alla data odierna, resta impregiudicata l’assunzione di successivi atti in caso di sostanziali mutamenti delle limitazioni ad oggi previste, in senso ampliativo o restrittivo». Detto questo, stavolta si è partiti con un certo anticipo. Nel 2020 si era arrivati a chiedere a maggio alle associazioni programma, budget, e data delle iniziative estive via whatsapp, salvo poi pubblicare un bando a luglio per farle partire ad agosto. Nel 2021 era andata un po’ meglio: avviso online a metà giugno e via al cartellone a luglio.

Ecco come dovrà essere impostato il bando: la graduatoria dovrà tenere conto, nell’ordine, ai criteri di importanza, rilievo e qualità della proposta, attività svolte dal proponente di specifico e particolare interesse a favore della comunità cittadina, potenziale ricaduta in termini turistico-culturali. Il contributo non potrà superare i 13 mila euro, per le iniziative in convenzione al 30 gennaio 2020 sarà riconosciuto l’80 per cento delle spese sostenute.

Soddisfatto Barelli, ma con cautela. «La velocità del commissario – dice - dovrebbe andare di pari passo con la capacità degli uffici di dare risposte a chi dovrà partecipare al bando. Questo infatti è un indirizzo, poi tutto dipenderà da come sarà costruito. Bisognerà vedere se concederanno le aree e se la Prefettura darà l’okay». Il lato positivo dunque è che la delibera sia arrivata presto, poi «è auspicabile rimpinguare i fondi, se saranno disponibili. La città ha assolutamente bisogno di iniziative per il rilancio, soprattutto ora che c’è il calo della curva dei contagi».