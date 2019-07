Crolla il controsoffitto in una pizzeria, paura in centro. Chiusa la strada per i controlli

Attimi da paura questo pomeriggio a Civita Cstellana (Viterbo), nel centro della cittadina, per il crollo di un controsoffitto che ha interessato una pizzeria - chiusa da tempo - in via Garibaldi. Un forte romore ha creato spavento tra quanti si trovavano a transitare in centro.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani. La strada per il momento è stata chiusa al traffico. Si sta verificando la stabilità della vecchia palazzina a due piani, in cui abitano alcune famiglie. Sul posto anche il consigliere comunale Andrea Sebastiani. © RIPRODUZIONE RISERVATA