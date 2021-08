Martedì 24 Agosto 2021, 06:45

Il futuro del Comune si scrive oggi. E in parte anche quello del centrodestra. Negli ultimi giorni, invece di rasserenarsi, il clima è diventato ancora più incandescente, con dichiarazioni che hanno segnato il tutti contro tutti. Il sindaco Giovanni Arena ha in programma l’incontro con i tre parlamentari locali, i capigruppo e i segretari provinciali dei partiti di maggioranza. E prova a lanciare un ultimo appello: se va male, «l’arrivo del commissario sarebbe la morte di questa classe politica».

Sul piatto ci sono problemi, ripicche e rivendicazioni. Con il passaggio di Ombretta Perlorca dalla Lega a FdI, i meloniani hanno chiesto un riequilibrio, interpretato come il ritorno del terzo assessore. Desiderio però mai formalizzato, anzi smentito. Nel frattempo però è scoppiato il caso Capodimonte, dove due consiglieri di FdI hanno firmato le dimissioni insieme all’opposizione, facendo decadere il sindaco leghista. E lacerando ancora di più i già incrinati rapporti tra i due partiti.

Poi c’è il problema Forza Italia. Al capogruppo Giulio Marini – che aspirerebbe a candidarsi alle prossime regionali - è stato rinfacciato di essere in maggioranza sia col centrodestra (in Comune), sia col centrosinistra (in Provincia), ruolo che mette tutti in imbarazzo. Come successo per i rifiuti da Roma o con qualche provvedimento penalizzante per Viterbo, su cui diventa difficile protestare proprio perché avallato anche da lui.

Il sindaco conferma che una delle opzioni è accorpare i lavori pubblici, togliendo al forzista Elpidio Micci quelli delle frazioni e consegnando il pacchetto completo alla meloniana Laura Allegrini. E qui arrivano le indiscrezioni: la contropartita per lui sarebbe l’igiene urbana, che però non ha mai voluto e ha rifiutato anche in passato. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe subentrare al suo posto Paolo Muroni: mossa comunque di difficile applicazione primo perché Micci con la montagna di preferenze ha fatto vincere Arena, secondo perché può contare sull’appoggio della consigliera Isabella Lotti.

In questa situazione, il sindaco ha una speranza: che «non ci siano condizionamenti e non si parli di Provincia, amministrative e Capodimonte: mi auguro che la discussione verta su Viterbo». Potrebbe essere difficile.