Primo round. Stasera il vertice a cinque per capire che piega prenderà la crisi a palazzo dei Priori, anche alla luce della recente lettera della Fin al Comune, tema caldissimo che era già entrato più volte di prepotenza nelle discussioni della maggioranza, causando dissidi e boicottaggi sulla delibera di istituzione del centro federale.L'appuntamento è fissato alle 18: ci saranno il sindaco Giovanni Arena, il leader di Fondazione, Gianmaria Santucci, il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli, i senatori Francesco Battistoni di Forza Italia e Umberto Fusco della Lega. Sta a loro esporre al sindaco cosa va e soprattutto cosa non va. E i motivi che hanno portato da una parte i meloniani ad abbandonare l'aula al momento del voto sul bilancio consuntivo (approvato la successiva seduta), dall'altra quattro consiglieri a far saltare il voto sulla delibera di istituzione del centro federale, non andando in aula e facendo così mancare il numero legale. Un quartetto che tocca i berluscones con Isabella Lotti, che è pure compagna del coordinatore provinciale del partito alessandro Romoli, il carroccio con Vittorio Galati, insieme ai due di Fondazione, ovvero lo stesso Santucci e Sergio Insogna. Arena era favorevole a un azzeramento della giunta. Mossa sempre pericolosa e potenzialmente esplosiva. Poi Forza Italia, dopo essersi confrontata al suo interno, aveva parlato di rimpasto e di riequilibrio dei rapporti di forza in giunta. Sono proprio di questa formazione i tre consiglieri autosospesi dalla maggioranza: il capogruppo Giulio Marini, Matteo Achilli e Paolo Muroni, papabile per un assessorato. Fondazione ha manifestato perplessità sulla delibera relativa alla piscina, Fratelli d'Italia ha accusato Santucci e i suoi praticamente di remare contro le delibere dei loro assessori, la Lega anche è stata abbastanza critica sull'impianto natatorio e con i meloniani è ai ferri corti anche per via della candidatura a sindaco a Civita Castellana.Dopo il primo round ed eventualmente i successivi, resta solo da vedere se qualcuno finirà o meno al tappeto.