Crisi in giunta congelata fino al voto sul bilancio. Fratelli d'Italia rinvia la resa dei conti (interna)

Prendere tempo. O del ghiaccio, per tenere in fresco la giunta Arena almeno fino al voto sul bilancio, previsto entro marzo. Con buona pace della componente Fratelli d'Italia, partita per rivoltare gli equilibri di maggioranza e arrivata a fine puntata con un assessorato in più, ma forse no.

Cosa hanno detto i tre giorni vissuti pericolosamente, fino a ipotizzare una rottura tra le quattro componenti della maggioranza di centrodestra? FdI voleva vendicare lo sgarbo patito lo scorso novembre, con il trasloco di un assessore e due consiglieri comunali passati alla Lega, mantenendo gli incarichi; accogliendo in casa l'assessore Claudia Nunzi e due consiglieri verdi. La realtà è che l'operazione, sotto la regia del capogruppo Paolo Bianchini (foto), si è rivelata un boomerang. Alla Nunzi, già nel mirino nella Lega prima del trasbordo (altro che incarichi mantenuti) il sindaco ha tolto l'assessorato come da previsione; mentre dei due consiglieri salviniani ne è arrivato uno, e non è detto che resti.

Il gruppo FdI, che già deve confrontarsi sulle perplessità interne sul risultato portato a casa, non azzecca le mosse. Il messaggio inviato al sindaco Arena, che forte dell'appoggio del Lega ostenta molta tranquillità, è stato quello di azzerare la giunta facendo dimettere tutti gli assessori, per poi riconsegnare le deleghe dopo una ritrovata unità d'intenti. Domanda: se, seguendo questo schema, gli assessori di FdI (Allegrini e De Carolis) si siedono in panchina, chi gestisce i loro conti nel bilancio da approvare? Allora meglio soprassedere.

La crisi in Comune si consuma tra mani di poker, con giocatori che bluffano a ripetizione mentre il piatto lievita e nessuno ha le carte per intascarlo. La politica vera, con la P maiuscola, gira alla larga da palazzo dei Priori mentre i viterbesi aspettano quel cambio di passo rispetto alla precedente giunta Michelini (sonoramente bocciata dal voto). Ieri la minoranza, con tutti i 12 consiglieri, ha chiesto la convocazione di un consiglio urgente straordinario sulla crisi.



Ultimo aggiornamento: 12:50

