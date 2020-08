© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi di Ferragosto? Si risolverà, forse, al rientro dalle ferie estive. Non c'era da aspettarsi molto dal vertice di maggioranza di ieri sera, che ha difatti partorito l'ennesimo rinvio. Forse domani i quattro alleati del centrodestra torneranno a confrontarsi, visto che manca quel chiarimento ormai necessario tra le forze che sostengono il sindaco Giovanni Arena. A cominciare proprio dal suo partito.Dopo la crisi deflagrata nel corso del penultimo consiglio comunale, con Fratelli d'Italia lesto ad abbandonare l'aula al momento del voto sul bilancio consuntivo, i cocci sono ancora sul tavolo. Sullo sfondo resta l'ormai proverbiale affidamento della piscina comunale alla Federazione italiana nuoto, materia che ha fatto da miccia allo scontro tra le componenti. Su questa delibera al sindaco, che la ritiene prioritaria rispetto a ogni altro aspetto amministrativo - e sì che non mancano - erano mancati perché assenti alcuni consiglieri del suo partito nella fase cruciale della votazione.Ieri il numero legale è stato assicurato dai vertici di Lega, FdI, Forza Italia e Fondazione, ma è mancata la quadra. Ci sono troppe cose che non vanno a palazzo dei Priori, a cominciare dalla macchina amministrativa. Il sindaco lo ha ribadito, riformulando la sua idea di far ruotare i dirigenti comunali. Ma l'impressione è che nessuna rotazione o ridistribuzione delle materie possa far ripartire la macchina comunale, se non c'è chi sappia guidarla. Serve un rimpasto? Su questo va fatta chiarezza, al di là delle solite scaramucce di facciata tra Lega e FdI che durano da mesi. E' invece Forza Italia, partito del sincaco, a rappresentare oggi l'anello più debole. E non solo per quanto visto in aula.L'ombra dell'ex assessore Paolo Muroni continua infatti a vedersi ovunque e il suo attivismo non è gradito dagli altri alleati. Cerca di ritrovare una delega da governare? Questa è l'incognita maggiore che grava sui forzisti e la non risoluzione di questo aspetto porta poi ad alimentare i malumori nella coalizione. Unitamente alla solita delibera sulla gestione della piscina che si vuol tentare di riportare a galla, dopo l'ultimatum della Fin (fate presto o addio).Due ore di colloqui fitti ma sterili di ieri hanno portato alla decisione di prendere tempo e rivedersi, magari domani (primo appello alle ore 18) e tentare di tirare le somme. O almeno di provarci. L'intenzione di Arena è di fissare un consiglio comunale tra il 27 e il 28 agosto: per fare cosa? Senza un reale chiarimento, richiesto a gran voce da Lega, Fratelli d'Italia e Fondazione, difficile poter redigere un ordine del giorno che non rischi di fare la fine di quelli precedenti. Anche se Arena era favorevole a un azzeramento della giunta, è tra i suoi azzurri che sembra indispensabile un confronto che porti poi all'effettivo riequilibrio dei rapporti di forza in giunta. Primo nodo: il ruolo dei tre consiglieri FI autosospesi dalla maggioranza: il capogruppo Giulio Marini, Matteo Achilli e Muroni.