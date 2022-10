Sabato 8 Ottobre 2022, 10:20

Si svolgerà il 17 ottobre il primo incontro ufficiale tre la sindaca e i sindacati dopo le elezioni di giugno. E' per quella data infatti che Chiara Frontini ha invitato a Palazzo dei Priori i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil per un confronto. Appuntamento che potrebbe rivelarsi utile anche in vista dell'approvazione del bilancio di assestamento, con il quale Frontini ha annunciato che arriveranno le prime misure ad hoc per aiutare le famiglie a fronteggiare il caro energia. «Ci aspettiamo un autunno caldo ha detto la sindaca in un recente consiglio comunale - Sappiamo che là fuori ci sono tante persone in difficoltà. E purtroppo tante situazioni critiche ancora non si sono palesate».



«Siamo soddisfatti di iniziare a confrontarci con la sindaca - dice Stefania Pomante (Cgil) -. Anche perché il periodo è drammatico sia per i problemi legati all'energia che per una serie di difficoltà oggettive che ci sono nel territorio. I dati che ci arrivano sono preoccupanti. Con la sindaca, ad esempio, vorremmo parlare di fiscalità e degli strumenti che possono essere di supporto alle famiglie e ai più fragili». «Il momento è drammatico - conferma Fortunato Mannino -. La città stava agganciando una flebile ripresa, questa crisi ora sta colpendo lavoratori, pensionati, studenti, giovani, famiglie. Il dato degli sfratti per morosità cresciuti in un anno del 90% parla da solo». Da dove ripartire? «Noi sindacati tre anni fa presentammo una piattaforma che è ancora attuale. Se si riuscissero a mettere in campo alcuni di quegli spunti, renderemmo la nostra provincia più stabile. Vorremo portare all'attenzione della sindaca le nostre idee».

Sui fondi Pnrr, Mannino chiede massima attenzione: «Proponiamo un protocollo per la legalità, da estendere a tutti gli altri Comuni, che preveda un controllo stretto su come vengono spesi quei fondi e il rispetto dei contratti nazionali del lavoro e delle norme sulla sicurezza nei cantieri». Di Pnrr parla anche Giancarlo Turchetti (Uil): «In una provincia come la nostra con tassi di disoccupazione sopra la media regionale e nazionale è indispensabile utilizzare questi fondi per progetti che creino occupazione e sviluppo stabili nel tempo». Turchetti si sofferma poi sul tema del termalismo: «E' inammissibile che la città di Viterbo non sia riuscita a sfruttare una risorsa unica che può portare turismo, benessere e posti di lavoro. La convocazione da parte del sindaco è un fatto positivo. Ci auguriamo che il dialogo sia duraturo».