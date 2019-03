Fusco (Lega) lancia messaggi: «Avremo un viterbese in Europa. Il Comune? Avanti con Arena».

E tanto per far capire che, vada come vada, il partito del "capitano" non teme la corsa in solitaria, manda altri messaggi in vista delle amministrative: non solo a Tarquinia, ma anche a Civita Castellana la Lega correrà da sola, «perché noi – spiega Fusco – dobbiamo mettere la nostra bandierina anche nei Comuni da 5 mila abitanti. Avremo quindi un nostro candidato e andremo avanti con quello».

«Premesso che, come sanno tutti, Arena non lo volevo, quando si è deciso che il candidato sindaco era lui ho detto okay. Non l'ho scelto io, adesso però bisogna andare avanti con lui». La crisi a palazzo dei Priori secondo il senatore della Lega Umberto Fusco, ospite ieri della trasmissione "il verso giusto " su Tele Lazio Nord.Se Fratelli d’Italia ha i vertici nazionali del partito ad appoggiare la linea dell’Aventino, «con me invece non c’è il nazionale della Lega, ma l’internazionale», ha sottolineato.A proposito di elezioni, si avvicinano le europee. E anchequi annuncia sorprese. «Avremo un viterbese a Bruxelles», arriva a predire Fusco. Forse una donna. Infatti, presenteranno «un candidato o candidata. Il vicepremier Matteo Salvini? Tornerà sicuramente a Viterbo - conclude - proprio per questa campagna elettorale».