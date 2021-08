Domenica 29 Agosto 2021, 08:51

Il sindaco Giovanni Arena ha formalizzato la sua proposta ai partiti di maggioranza. Sul fronte della crisi a palazzo dei Priori insomma qualcosa dunque si muove, anche se il fischio finale della partita è ancora lontano. Ora si attendono reazioni ed eventuali controproposte, possibilmente prima di martedì, quando l’opposizione sarà pronta a sparare nel corso del consiglio straordinario sul tema. E quando scadrà l’appalto dei rifiuti: in attesa del bando pluriennale, la proroga ancora non si vede.

Rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi non è che ci siano grandissime novità. La proposta di Arena verte sul passaggio della carica di vice sindaco dalla Lega a Fratelli d’Italia e sull’accorpamento dei lavori pubblici, togliendo quelli delle frazioni al forzista Elpidio Micci sempre a vantaggio dei meloniani. Ai quali andrebbe però anche il personale, ora in capo al sindaco. Forza Italia terrebbe l’igiene urbana – ovvero i rifiuti – e a Micci dovrebbe passare qualche delega minore, presa magari dalla Lega, se proprio non vorrà accollarseli lui come dichiarato a Il Messaggero.

Sulla proposta le bocche sono cucite, arrivano solo indiscrezioni. Incontri non ci sono stati neanche ieri: il capogruppo di Forza Italia, Giulio Marini, è «al mare», dice lui. Qualcuno ipotizza a Fermo, che praticamente ci si affaccia, ma soprattutto è il luogo dove la Viterbese ieri sera ha giocato la prima trasferta dell’anno. Tra le deleghe pesanti, quella ai rifiuti. L’appalto ponte, quello di un anno, scadrà infatti martedì. Ed era stato fatto per consentire di arrivare al bando pluriennale, solo che al momento sono state approvate solo le linee guida, a metà giugno. In qualche modo servirà una proroga, che però ancora non si vede.

Sulla proposta Arena conferma. «L’ho consegnata ai vari responsabili. Un segnale – spiega – andava dato. Se veramente uno pensa alla città, non conta che abbia mezza delega in più o in meno». Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luigi Maria Buzzi, «questa è la base su cui iniziare una discussione. Vedremo se c’è da parte di tutti la disponibilità a migliorare la proposta o meno». Sulla situazione generale, critica la consigliera di Fi, Isabella Lotti, che la definisce «imbarazzante». E chiede ad Arena «una verifica di maggioranza per chiarire chi ancora si riconosce in questo progetto e chi ritiene, legittimamente, di voler interrompere questa consigliatura».