Criminalità nel Viterbese, il questore Macera: «Repressione del cyberbullismo e Daspo per le partite di calcio»

«Viterbo? Una città tranquilla come, d'altronde, il resto della Tuscia. Anche se c'è da dire che non esiste l'isola felice e che l'insidia è sempre dietro l'angolo. Ecco perché non abbasseremo mai la guardia». Il questore di Viterbo, Massimo Macera, da cinque mesi al timone degli uffici di via Mariano Romiti, tira le somme sui dodici mesi di lavoro svolto daisuoi uomini. Un bilancio che si chiude con il segno positivo. «Non voglio essere autocelebrativo come si rischia di essere in questi momenti- dice il questore - Voglio invece dire di essere orgoglioso dei miei poliziotti che ogni giorno svolgono diligentemente il loro lavoro. Ogni giorno, sia esso festivo o feriale. E questo ci permette di raggiungere certi risultati di cui sono molto soddisfatto».Dati alla mano, infatti, nel 2018 si registra una netta diminuzione dei reati e un aumento delle persone arrestate. «In questi dodici mesi - continua il questore Macera - c'è stato un calo, rispetto allo scorso anno, dei reati contro il patrimonio del 10 per cento (da 9380 a 8500, ndr) mentre sono scattate le manette ai polsi per 80 persone (contro le 42 dell'anno precedente) e sono notevolmente calate le truffe online; sono state espulse 130 persone. Le pattuglie delle Volanti hanno effettuato circa 25 mila interventi su tutto il territorio. Senza sottovalutare il lavoro svolto dagli uomini della Stradale e della Polizia Ferroviaria».Resta invece invariato il numero dei reati contro la persona. «Purtroppo lesioni, minacce e percosse vengono registrate pressoché quotidianamente». Particolare attenzione al mondo dei giovani soprattutto per quel che riguarda la violenza o l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. «È opportuno - continua il numero uno della Questura - portare avanti campagne di sensibilizzazione nelle scuole, con controlli ma anche incontri per prevenire anche la piaga del bullismo e del cyberbullismo». E proprio su quest'ultimo fenomeno Macera annuncia di aver firmato, su segnalazione del commissariato di Tarquinia, due ammonimenti nei confronti degli aguzzini che perseguitavano - usando internet - una giovanissima vittima.Non solo scuole, però, ma anche i campi di calcio, dove la violenza è quotidianamente alla portata di mano. «Nei prossimi giorni - dice Macera - verranno emessi alcuni Daspo in merito a quanto accaduto nelle scorse settimane su alcuni campi della provincia: dirigenti picchiati, cori razzisti verso l'arbitro e altro».