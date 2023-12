Cri Ronciglione-Sutri: il bilancio 2023 è positivo

Scambio di auguri e di bilanci per Comitato della Croce Rossa di Ronciglione - Sutri.

Commissario Anna Rita De Nardo, con i Delegati Tecnici, ha illustrato il Bilancio Sociale 2023 raccontando le numerose attività svolte nell’anno ormai quasi trascorso e presentando anche il Piano d’Azione 2024.

Alla riunione, oltre a numerosi volontari, era presente il Presidente della Croce Rossa del Lazio Salvatore Coppola - anche lui socio del Comitato di Ronciglione-Sutri.

Un breve elenco delle attività che hanno impegnato maggiormente il Comitato e visto protagonisti i vari volontari: - Moltissimi trasporti dei quali oltre 70 presso il Bambino Gesù per i bambini ospiti nella struttura Cuore di Mamma; i trasporti scolastici giornalieri per ragazzi in situazioni di limitata mobilità; e i tanti servizi presso strutture ospedaliere anche fuori regione; - Assistenza sanitaria a tutte le Manifestazioni sportive e culturali; - Formazione in materia di salute, sicurezza e manovre salva avita alla popolazione di Ronciglione e Sutri; - Visite specialistiche di vario genere gratuite, grazie alla partecipazione al Progetto di Croce Rossa Italiana “Officine della Salute” ed alla convenzione stipulata con il Rotary Club Sutri e Tuscia Ciminia. - L’Emporio Solidale per sostenere le famiglie in situazione di disagio economico; - Lago Sicuro – CRI ON THE LAKE, a misura dei diversamente abili; - Collaborazione con il Centro Antiviolenza Demetra e il Distretto VT4; - Supporto sanitario ai grandi eventi come il Carnevale e il Palio di San Bartolomeo: - Le numerose attività Attività di prevenzione e sensibilizzazione nei confronti dei Giovani e il Campo Nazionale finanziato da Kellog’s che ha visto 18 giovani provenienti da tutta Italia per una settimana a Ronciglione; Il Piano d’Azione per il 2024, considerato che le attività svolte nel 2023 hanno dato una risposta alle esigenze delle comunità di Ronciglione - Sutri, ricalca quello dell’anno precedente.



Nel ringraziare i volontari, cuore pulsante dell’Associazione, per l’impegno e la passione che con il sorriso e entusiasmo mettono nell’aiutare la parte più fragile della comunità in cui si opera, il Comitato di Croce Rossa di Ronciglione - Sutri ha augurato a tutti buone feste.