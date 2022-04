Venerdì 15 Aprile 2022, 06:50

Due bambini di un anno e un’anziana di 101. Il Covid colpisce a tutte le età e la forbice anagrafica degli ultimi casi scoperti ieri dalla Asl di Viterbo ne è la riprova. A livello di curva, però, le ultime 24 ore sono state decisamente positive: con 377 casi accertati e 495 negativizzati il totale scende dai 4.963 di mercoledì a 4.842, mentre appena tre giorni fa si viaggiava intorno ai 5.300.

Gli ultimi referti di positività sono concentrati nei seguenti comuni: 85 a Viterbo, 43 a Orte, 22 a Soriano nel Cimino, 19 a Vetralla, 13 a Sutri e a Tarquinia, 11 a Bagnoregio, Civita Castellana e Montefiascone, 10 ad Acquapendente, 9 a Tuscania, 8 a Fabrica di Roma e Vitorchiano, 7 ad Arlena di Castro, Capranica, Caprarola e Montalto di Castro, 6 a Bomarzo, Canepina, Ronciglione e Vasanello, 5 a Marta. In altri 26 centri interessati da nuovi casi i numeri sono compresi tra 4 a uno. Tra di loro, 4 sono stati subito ricoverati. Ma il totale dei posti letto occupati sale di una sola unità rispetto al giorno precedente, passando da 64 a 65. In particolare, 39 sono i pazienti presenti nel reparto di Malattie infettive, 2 nella Terapia intensiva Covid, 24 a Medicina Covid, mentre 4.777 contagiati stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Tra gli ultimi contagiati anche il sindaco di Montefiascone, Giulia De Santis: “Per problemi di salute – ha comunicato via social - mi sono sottoposta al tampone. Purtroppo sono risultata positiva e ho voluto condividerlo con tutti voi, in quanto la mia attuale posizione nel nostro comune, anche per come vi ho sempre detto di intenderla personalmente, necessita di un'assidua presenza sul territorio a stretto contatto con la popolazione e tutti voi miei concittadini. Mi sono sentita in dovere di rendervi partecipi, anche per il fatto che incontro quotidianamente molteplici persone”. Sempre sopra i mille i tamponi effettuati: 1.073 nelle ultime 24 ore, per un totale di 385.073.