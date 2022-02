Giovedì 10 Febbraio 2022, 06:55

La settimana scorsa erano 3.630 i minori positivi su 12.217 contagiati totali nella provincia di Viterbo. Ieri il numero totale era sceso a 3.514 su 11.905 casi.

Sono ancora alti i dati degli under18 colpiti dal Covid-19 nella Tuscia. E sono equamente distribuiti tra i vari ordini e gradi scolastici, fatte salve le scuole medie dove la concentrazione è quasi doppia. Sotto i 5 anni, ovvero in età da asilo nido e infanzia, sono 669 i piccoli attualmente a casa perché contagiati. I compagni della primaria, ovvero quelli con meno di 10 anni, ai quali sta toccando la stessa sorte ammontano a 1.276. Salendo ancora anagraficamente, per gli under13, ovvero i ragazzini della scuola secondaria di primo grado, si arriva a 676, mentre i più grandi che frequentano le secondarie di secondo grado sono 893.

Dal 7 febbraio sono entrate in vigore le nuove regole per la messa in quarantena da parte delle Asl e i conseguenti provvedimenti di dad (didattica a distanza) e did (didattica integrata digitale, ovvero la modalità mista per cui una parte degli studenti segue in aula, l’altra a casa). “Il nuovo quadro normativo – commenta Andreina Ottaviani, dirigente dell'Iis Alessandro Farnese, reggente dell’istituto comprensivo di Caprarola de rappresentante dei dirigenti scolastici del Viterbese – agevola indubbiamente il lavoro nelle superiori. Considerando che il green pass è necessario anche solo per salire sugli autobus, la maggioranza degli studenti è vaccinata. Pertanto, al momento non ho più classi intere in quarantena (ora è prevista solo per chi non ha aderito alla campagna vaccinale, ndc)”.

Diversa la situazione nel comprensivo. “Tra i più piccoli, molti dei quali non sono in età vaccinabile, il caos permane soprattutto per il continuo cambio di regole. In quella fascia – racconta la preside – spesso i genitori sono agguerriti affinché i figli seguano in presenza perché, lavorando, lasciarli a casa sarebbe per loro un problema”. Ne nascono continue discussioni, anche dai toni accesi. Con genitori che addirittura segnalano lo choc subito dai figli per l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

“Più complicata è la gestione all’interno dell’infanzia. Qui i piccolini la mascherina non la indossano proprio e c’è anche da organizzare la mensa. I casi in questa età – prosegue – sono ancora tantissimi, mentre soprattutto alle superiori stiamo registrando un’inversione di tendenza”. Fatto sta che il lavoro per seguire le nuove disposizione resta immane. “La collaborazione con la Asl è massima e ci aiutano molto. Purtroppo, però, molti genitori ci scambiano per sanitari, chiedendo a noi delucidazioni che non possiamo fornire. Spero – conclude Ottaviani – di tornare il prima possibile a svolgere solo il mio ruolo di dirigente”.