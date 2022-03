Covid, torna a salire la curva: colpa delle nuove varianti. Ieri oltre 100 minori tra i nuovi positivi

L’effetto Carnevale non basta più a giustificare l’incremento dei nuovi casi di Covid-19 nella Tuscia. I sanitari guardano con attenzione i numeri di questi giorni che segnalano una curva in risalita: all’origine delle ritrovata linfa della pandemia quelle che l’Organizzazione mondiale della sanità ha definito “le varianti ricombinanti", una specie di “chimere” che hanno un po' di Delta e un po' di Omicron, nonché la Omicron 2, con capacità di infettare gli organismi umani ben maggiore rispetto all’originale. In più, il clima di questi giorni con temperature particolarmente rigide come mai registrato nemmeno in pieno inverno, avrebbe favorito il diffondersi del virus.

Il mix di questi fattori ha portato il totale dei contagiati a 3.692 contro i 3.515 del giorno precedente. Ieri, in particolare, la Asl ha comunicato 383 nuovi casi contro appena 204 guariti. Una proporzione che non si registrava da settimane. Torna ad ampliarsi anche la diffusione dei contagi sul territorio: gli ultimi casi coinvolgono 53 comuni su 60.

Nello specifico, le concentrazioni maggiori sono: 45 a Viterbo, 25 a Tarquinia, 19 a Orte, 18 a Fabrica di Roma, Montefiascone e Vetralla, 16 ad Acquapendente e a Montalto di Castro, 14 a Bagnoregio, 13 a Civita Castellana, 10 a Bolsena e Monte Romano, 9 a Capranica e Ronciglione. Negli altri comuni si va da 8 a un solo contagiato.

Interessante anche il focus sull’età anagrafica dei nuovi casi che dimostra come il Sars-Cov2 torni a diffondersi con particolare predilezione per i più giovani: su 383 positivi, 104 hanno meno di 18 anni. A livello quantitativo, seguono gli over60 con 63 contagiati, i cittadini nella fascia tra i 41 e i 50 con 62, quindi 57 tra i 31 e i 40 anni, 53 tra i 19 e i 30 anni, 43 tra i 51 e i 60 anni.

Ieri registrati anche ulteriori 2 decessi: una 80enne di Viterbo e una 91enne di Bassano in Teverina, entrambe ricoverate a Belcolle. Con il decesso di queste anziane, il totale delle vittime del Covid-19 nella Tuscia sale a 569. Ma ci sono anche buone notizie: calano i ricoveri. Due giorni fa erano 47, ieri scesi a 42: 36 positivi sono attualmente affidati alle cure dei sanitari nel reparto di Malattie infettive, 1 nella Terapia intensiva Covid, 5 a Medicina Covid, mentre 3.650 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.