Mercoledì 30 Marzo 2022, 06:50

Il Covid-19 non risparmia nemmeno i più piccoli: dopo la scorsa settimana, ancora due neonati positivi. Fanno parte dei 577 nuovi casi scoperti ieri dalla Asl di Viterbo e dei 122 minori colpiti nelle ultime 24 ore. Un nuovo incremento della curva che però, se paragonato a martedì scorso quando nella Tuscia ci furono 662 contagi, è più contenuto. Troppo presto per dire se si tratti di un’inversione di tendenza al ribasso: i prossimi giorni saranno cruciali per capire l’andamento del contagio in provincia.

Fatto sta che ieri, tra nuovi casi e guariti (481), il totale degli attualmente positivi è arrivato a 5.254. Rispetto alla distribuzione geografica, sono 52 su 60 i comuni interessati dagli ultimi contagi. I numeri più alti a Viterbo 118, 43 a Soriano nel Cimino (tutti casi in famiglia), 36 a Vetralla, 28 a Ronciglione, 23 a Montefiascone, 20 a Sutri, 18 ad Acquapendente, Fabrica di Roma e Vitorchiano, 16 a Marta, 13 a Civita Castellana e Corchiano, 12 a Carbognano, 11 a Capranica, 10 a Caprarola e Vasanello, 9 a Bomarzo, Canepina, Montalto di Castro e Orte.

Degli ultimi casi, 6 sono subito stati ricoverati all’ospedale Belcolle. E proprio il tasso di ospedalizzazione è salito ulteriormente arrivando a quota 58 posti letto occupati: 40 sono affidati alle cure dei sanitari nel reparto di Malattie infettive, 18 a Medicina Covid. I restanti 5196 positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Ieri giornata pesante anche sul fronte dei decessi, arrivati a 590 dall’inizio della pandemia. Sono tre i pazienti che non ce l’hanno fatta: un 77enne residente a Nepi, un cittadini di 60 anni di Tuscania e uno di 71 anni di Viterbo. Tutti erano ricoverati all’ospedale di Belcolle.