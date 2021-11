Covid, morto sacerdote di Canepina: padre Pierino, 77 anni, era ricoverato in Terapia intensiva

Morto per Covid il sacerdote di Canepina. Pierino Orlandini, 77 anni, era ricoverato da alcuni giorni nella terapia intensiva di Belcolle: tra ieri e questa mattina le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Il prete, missionario in Brasile, era rientrato dal Paese sudamericano dove non aveva contratto l’infezione. Era vaccinato con il siero cinese somministrato in quella nazione.

Al momento dii tornare in Sudamerica, dopo il tampone necesario per il viaggio, si è scoperto che era positivo risultando contagiato. Le sue condizioni si sono presto aggravate tanto da necessitare il trasferimento da Malattie infettive al reparto di terapia intensiva Covid, dove intorno all’ora di pranzo è avvenuto il decesso.

I funerali si svolgeranno martedì alle 15 nella chiesa Collegiata di Canepina. “I posti sono riservati principalmente ai familiari che sono tanti, prima entreranno loro, poi il popolo”, fanno sapere dalla parrocchia.