Sabato 16 Aprile 2022, 07:15

Aveva altre patologie pregresse il 59enne di Piansano morto con il Covid-19 ieri a Belcolle. L’uomo è deceduto al pronto soccorso dove era stato trasportato proprio per i problemi di salute che lo affliggevano già prima di contrarre il virus. Oltre a lui, ieri un’altra vittima legata alla pandemia: una donna di 80 anni che era residente nel comune di San Lorenzo Nuovo, anche lei da alcuni giorni in ospedale a Viterbo. Con loro, salgono a 610 le vittime del Sars-Cov2, di cui una parte deceduta proprio a causa dell’infezione, un’altra in concomitanza con altre malattie.

Intanto, la curva resta pressoché stabile in quanto ieri la Asl ha registrato nuovi 271 casi di Covid nella Tuscia, di poco battuti dai guariti, a quota 276. Sono 45 su 60 i comuni interessati dagli ultimi contagi. La concentrazione maggiore di positività è stata riscontrata ancora una volta nel capoluogo con 69, quindi 22 a Montefiascone, 15 a Tuscania, 13 a Soriano nel Cimino, 12 a Nepi, 11 a Sutri, 10 a Vetralla, 8 a Fabrica di Roma e Orte, 7 a Capranica, Vignanello e Vitorchiano, 6 a Montalto di Castro e Vallerano, 5 a Bolsena, Castel Sant’Elia, Monterosi e Ronciglione, 4 a Vasanello. Nei restanti comuni coinvolti i numeri passano da 3 a un solo caso a testa.

Degli ultimi cittadini risultati infettati dal virus, solo uno ha avuto necessità di un ricovero ospedaliero. Il tasso di ospedalizzazione, in linea con la curva epidemica, resta pressoché stabile con un solo posto letto in più occupato rispetto al giorno precedente: il totale arriva a 66, dal precedente pari a 65. Entrando nel dettaglio, 41 sono i positivi attualmente ricoverati nel reparto di Malattie infettive, uno nella Terapia intensiva Covid (fino a ieri erano due), 24 a Medicina Covid, mentre 4769 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Rimane alto il livello dei tamponi effettuati in un giorno. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 386200 tamponi e ben 1.127 nelle ultime 24 ore.