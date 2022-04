Covid, ancora due morti nella Tuscia ma la curva scende: 268 casi e 325 guariti

Ancora due morti per Covid-19 nella Tuscia, ma la curva scende. Sono 268 i nuovi positivi scoperti dalla Asl di Viterbo. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 62 a Viterbo, 21 a Montefiascone, 16 a Soriano nel Cimino, 13 a Vetralla, 10 a Sutri, 9 a Ronciglione, 8 a Marta, 7 a Canepina, 7 a Civita Castellana, 7 a Tuscania, 6 a Bagnoregio, 6 a Fabrica di Roma, 6 a Orte, 6 a Tarquinia, 6 a Valentano, 6 a Vignanello, 5 a Capranica, 5 a Oriolo Romano, 4 a Gallese, 4 a Montalto di Castro, 4 a Onano, 3 ad Acquapendente, 3 a Bassano Romano, 3 a Bomarzo, 3 a Castel Sant’Elia, 3 a Latera, 3 a Lubriano, 3 a Vasanello, 3 a Villa San Giovanni in Tuscia, 3 a Vitorchiano, 2 ad Arlena di Castro, 2 a Bolsena, 2 a Faleria, 2 a Graffignano, 2 a Nepi, 2 a Piansano, 2 a Vallerano, 1 a Calcata, 1 a Canino, 1 a Cellere, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Corchiano, 1 a Ischia di Castro, 1 a Monte Romano, 1 a Monterosi, 1 a Proceno.

Dei casi odierni, 2 cittadini sono stati ricoverati presso l’ospedale Belcolle, 266 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle ore 11 i casi di positività domiciliati nella Tuscia, salgono a 63.543. La Asl ha comunicato anche il decesso di 2 pazienti: una cittadina di 82 anni residente nel comune di Civita Castellana e uno di 96 anni residente nel comune di Soriano nel Cimino, ricoverati presso l’ospedale di Belcolle.

Oggi è stata comunicata la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 325 pazienti residenti nei seguenti comuni: 83 a Viterbo, 19 a Ronciglione, 17 ad Acquapendente, 17 a Soriano nel Cimino, 15 a Vetralla, 12 a Vitorchiano, 10 a Montalto di Castro, 10 a Orte, 9 a Sutri, 9 a Tuscania, 8 a Bassano Romano, 8 a Montefiascone, 8 a Nepi, 7 a Capranica, 7 a Farnese, 6 a Bagnoregio, 6 a Fabrica di Roma, 6 a Onano, 5 a Canepina, 5 a Civita Castellana, 5 a Grotte di Castro, 4 a Gradoli, 4 a Marta, 4 a San Lorenzo Nuovo, 4 a Vignanello, 3 a Castiglione in Teverina, 3 a Gallese, 3 a Oriolo Romano, 2 a Barbarano Romano, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Bomarzo, 2 a Canino, 2 a Carbognano, 2 a Corchiano, 2 a Tarquinia, 2 a Vallerano, 2 a Vasanello, 1 a Bolsena, 1 a Capodimonte, 1 a Caprarola, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Graffignano, 1 a Ischia di Castro, 1 a Lubriano, 1 a Proceno, 1 a Valentano, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 42 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 presso la Terapia intensiva Covid, 25 presso Medicina Covid, 4816 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 58.056 il numero persone negativizzate, 602 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 378.599 tamponi, 1.099 nelle ultime 24 ore.