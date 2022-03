Domenica 20 Marzo 2022, 07:00

“L’aumento dei contagi è innegabile. Lo riscontriamo anche noi con gli antigenici fatti nei nostri ambulatori. Ma tra i nuovi positivi quelli che manifestano sintomi sono pochissimi. Parliamo di percentuali da prefisso telefonico, meno dell’1%. E questo dovrebbe portare a delle riflessioni”. Michele Fiore, segretario della Fimmg provinciale, il sindacato dei medici di famiglia, fotografa la risalita della curva negli ultimi giorni. Notando, però, differenze sostanziali rispetto al passato.

“Tra i contagiati vaccinati il rischio principale è correlato all’età e alla presenza di altre patologia. Nella quasi totalità dei positivi, al massimo si sviluppa un po’ di raffreddore o il mal di testa. Quindi – spiega – la nuova variante del Covid-19 in circolo sembra essere ancora meno aggressiva delle precedenti. Merito, soprattutto, dei vaccini che hanno dimostrato di essere un’arma straordinaria contro la pandemia. Ma il quadro attuale ci dovrebbe spingere a cambiare approccio”.

Fiore condivide la fine dello stato di emergenza per il 31 marzo, come ribadito dal Governo. Fa, però, un ulteriore passo avanti: “Ormai il Covid è endemico. Dovremmo passare dal criterio laboratoristico a quello clinico, ovvero tracciare e curare i sintomatici. Non possiamo continuare – aggiunge il segretario Fimmg – a tenere a riposo in casa persona che non hanno niente. Altrimenti non se ne esce”.

Ieri, intanto, ennesimo incremento nella curva: 4.768 il totale dei positivi. Il bollettino della Asl ha rivelato 428 nuovi casi, 302 guariti e 2 decessi nelle ultime 24 ore nella Tuscia. Ancora una volta, coinvolti la maggioranza dei comuni: 52 su 60. Ecco dove si sono concentrati gli ultimi contagi: 109 a Viterbo, 22 ad Acquapendente, 21 a Montefiascone, 16 a Sutri e Tuscania, 15 a Soriano nel Cimino, 14 a Orte, 12 a Nepi e Vetralla, 10 a Canepina, Marta, Ronciglione, Tarquinia e Vignanello, 9 a Blera e Capranica, 8 a Latera e Montalto di Castro. Per il resto, si va da 6 casi a uno.

Dei nuovi contagiati, nessuno ha avuto bisogno di un ricovero. Il tasso di ospedalizzazione resta fermo a 41: 29 pazienti si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 nella Terapia intensiva Covid, 10 a Medicina Covid di Belcolle. Due, si accennava prima, i decessi: non ce l’hanno fatta una cittadina di 85 anni residente nel comune di Orte e una di 76 anni residente nel Comune di Calcata, entrambe morte in casa. Sale così a 580 la conta delle vittime legate al Covid dall’inizio della pandemia.

Resta altro il numero dei tamponi effettuati nel Viterbese: 1.049 nelle ultime 24 ore, per un totale di 357.099.