Mercoledì 13 Aprile 2022, 06:45

Un altro martedì nero sul fronte della pandemia. Anche questa volta, complice il riallineamento dei dati sui test effettuati il fine settimana in farmacie e laboratori privati, il numero dei nuovi casi è salito notevolmente rispetto agli ultimi giorni, riportando il totale dei positivi in provincia a sfondare quota 5mila (sono 5.287 i contagiati in sorveglianza). In particolare, la Asl ha scoperto altri 479 positivi e certificato appena 123 guariti. Gli ultimi martedì sono utili a capire il trend: il 29 marzo i nuovi contagi erano stati 577, i guariti 481, 58 i ricoverati (positivi 5.254). Il 5 aprile i numeri erano rispettivamente 587, 416 e 61 posti letto occupati con un totale di 5.061 positivi.

Una circolazione del virus che continua su tutto il territorio provinciale e che colpisce ogni fascia d'età, anche se i minori e gli over60 restano quelli maggiormente interessati. Nello specifico, l'identikit anagrafico degli ultimi casi svela che 91 hanno meno di 18 anni (i più piccoli sono 3 bambini di circa 2 anni) mentre 130 ne hanno più di 60. Altri 42 contagiati rientrano nel range tra i 19 e i 30 anni, 57 tra i 31 e i 40, 81 tra i 41 e i 50 e 78 tra i 51 e i 60.

Ampia, come accennato, anche la distribuzione geografica: sono 53 su 60 i comuni della Tuscia interessati da almeno un caso nelle precedenti 24 ore. A segnare i numeri più alti, ancora una volta è il capoluogo con 109 positivi in più, quindi 28 a Montefiascone, 21 a Sutri, 18 a Ronciglione e a Vitorchiano, 16 a Bagnoregio, Soriano nel Cimino e Vetralla, 13 a Tuscania, 11 a Nepi e Vasanello, 10 a Bolsena, Civita Castellana e Marta, 9 ad Acquapendente e Orte, 8 a Barbarano Romano, Caprarola, Corchiano e Grotte di Castro, 7 a Bassano Romano, Capranica, Gallese, Tarquinia. Per i restanti centri, i numeri scendo da 6 a un caso. Tra di loro, 3 cittadino sono stati subito costretti a recarsi in ospedale mentre 476 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

E proprio il tasso di occupazione dei posti letto torna a salire nei reparti ordinari dedicati alla lotta al coronavirus. Da 67, i pazienti affidati alle cure dei sanitari di Belcolle salgono a 69. Di loro, 40 ssono ricoverati nel reparto di Malattie infettive e 27 in quello di Medicina Covid. Resta invece stabile a 2 il numero dei pazienti in Terapia intensiva.