Mercoledì 16 Marzo 2022, 06:40

A riprendere l’Apocalisse di Giovanni quello è "il numero della bestia". Ma anche superando ogni lettura escatologica, i 666 casi di Covid-19 registrati ieri nella Tuscia colpiscono comunque l'immaginario. Soprattutto perché arrivano a due settimana dalla prevista fine dello stato di emergenza e dopo oltre un mese in cui i dati - salvo casi sporadici - sono stati in netta discesa (tanto per rendere l'idea, nel mese di febbraio nel Viterbese i contagi totali sono calati di oltre 8mila unità). Adesso, in un giorno, sono passati da 3.667 a 4.031. Ma il rimbalzo ieri è stato in tutto il Lazio.

Nessun focolaio particolare che abbia gonfiato così tanto i numeri. Piuttosto, il virus ha ripreso forza e si diffonde con rapidità in tutta la provincia. Molt i casi scoppiati all'interno delle famiglie. Anche le età degli ultimi contagiati confermano il trend: 142 hanno meno di 18 anni; 89 hanno tra i 19 e i 30 anni: 90 tra i 31 e i 40; 117 tra i 41 e i 50; 108 tra i 51 e i 60; infine, 120 sono over60. Numerosi i comuni coinvolti: sono 52 su 60. I casi principali si trovano a Viterbo (131), Acquapendente (35), Orte (31), Montefiascone (30). Tra i positivi anche il sindaco di Castel Sant'Elia.

I motivi di un simile rialzo? Un mix nefasto. Innanzitutto, la nuova variante Omicron2 che, a detta dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha sì effetti più blandi sulla salute ma è infinitamente più contagiosa rispetto alle versioni del virus circolanti sinora. Poi, la "vetustà" del booster. La terza dose per molti ha ormai raggiunto i 3-4 mesi e gli esperti temono che la sua efficacia quale barriera contro l'infezione sia drasticamente calata.

Ci si è messo pure il meteo, con giornate di freddo intenso fino alla scorsa settimana che nemmeno d'inverno si erano registrate. Inoltre, da non sottovalutare, l'abbassamento della soglia di attenzione: con la fine dello stato di emergenza ormai prossima, il divieto di mascherine all'aperto decadute, l'aumento delle capienze in stadi e altre attività ricreative, anche inconsapevolmente molti hanno pensato che il peggio fosse orami alle spalle. Infine, ieri sono confluiti i dati delle farmacie che oramai processano il 90% dei tamponi e che il lunedì sera comunicano alla Asl i risultati dei test effettuati nel fine settimana.

Di positivo, come detto, c'è che questa versione del virus è molto meno "impattante" sulla salute di chi si contagia. E infatti, sebbene la curva ieri si sia impennata, i ricoveri sono cresciuti solo di 4 unità: due giorni fa erano 30, ora sono 43. Nel frattempo, la Terapia intensiva Covid che ospitava un paziente adesso è vuota. I malati si trovano 37 nel reparto di Malattie infettive e 6 a Medicina Covid di Belcolle.