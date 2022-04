Curva pandemica, tornano spiragli di luce: meno casi e ricoveri stabili nella Tuscia

Ancora un leggero calo nella curva pandemica. Il Viterbese, in controtendenza con il resto del Lazio dove invece negli ultimi giorni l’andamento è continuato in crescendo, i guariti da alcuni giorni battono i nuovi casi. E così il totale dei positivi che due giorni fa era 5.094 ieri è sceso a 5.012. Merito dei numeri dell’ultimo bollettino diramato dalla Asl che ha rilevato 297 casi accertati di Covid-19 in provincia di Viterbo, a fronte di 403 guariti.

Resta ampia la diffusione sul territorio visto che i comuni interessati dall’ultima fotografia sono stati 51. Ma, appunti, i casi sono stati più contenuti rispetto allo scorsa settimana. I più numerosi sono: 77 a Viterbo, 16 a Sutri, 14 a Tuscania, 13 a Montefiascone, 12 a Soriano nel Cimino, 11 a Vasanello e a Vetralla, 10 a Caprarola, 9 a Ronciglione, 8 a Bagnoregio, 7 ad Acquapendente e a Corchiano, 6 a Bomarzo e a Carbognano, 5 a Canepina, a Capranica e 5 a Vitorchiano. Nei restanti centri della Tuscia coinvolti nel bollettino di ieri si sono registrati trai 4 e un solo caso.

Tutti gli ultimi cittadini colpiti dal Sars-Cov2 stanno bene e potranno trascorrere la convalescenza nel proprio domicilio. Sono, inoltre, perfettamente stabili a 54 i posti letto occupati da positivi: 40 sono i pazienti attualmente ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 14 a Medicina Covid di Belcolle, mentre i rimanenti 4.958 contagiati stanno attendendo in casa la negativizzazione.

Ieri, però, c’è stato anche l’altro risvolto della medaglia: due nuovi decessi. Non ce l’hanno fatta un 91enne di Acquapendente e un 81enne di Viterbo, entrambi morti mentre erano ricoverati all’ospedale di Viterbo. La contra delle vittime collegate al Covid nella Tuscia arriva pertanto a quota 593 dall’inizio della pandemia.