Mercoledì 27 Aprile 2022, 06:40

Ancora tre morti per Covid-19 nel Viterbese. Con i decessi di ieri, sale a 621 il numero delle vittime legate al coronavirus nella Tuscia dall'inizio della pandemia. In realtà, in molti casi di tratta di pazienti affetti da altre patologie alle quali si è aggiunta poi anche l'infezione da Sars-Cov2. Così è anche per le ultime morti: una cittadina di 90 anni residente di Civita Castellana e una di 85 anni di Ischia di Castro erano da tempo ricoverati a Belcolle nei reaprti dedicati al Covid. Il 75enne di Tuscania è invece deceduto al pronto soccorso di Viterbo dove era stato trasportato per altre malattie di cui già soffriva.

La curva, intanto, continua a calare: l'ultimo bollettino diffuso dalla Asl para di 130 nuovi casi e 299 guariti. I positivi più numerosi scoperti ieri si trovano nei seguenti comuni: 46 a Viterbo, 10 a Tuscania, 9 a Vasanello, 8 a Civita Castellana, 7 a Vetralla, 4 a Fabrica di Roma e a Montefiascone. Nei restanti centri coinvolti in provincia si va da 3 a un caso. Degli ultimi contagiati, però, 4 hanno subito avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. In totale, alle 11 di ieri, i casi ufficiali di positività nella Tuscia sono arrivati a 68.511.

I numeri, quindi, nella Tuscia continuano a scendere: al momento in provincia sono ufficializzati 3.678 positivi. Ma resta alto il tasso di ospedalizzazione visto che al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 78 si trovano in ospedale. In particolare, 41 sono attualmente ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 37 a Medicina Covid, mentre 3600 trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale, inoltre, a 64.212 il numero delle persone negativizzate. Un altro dato interessante riguarda il numero dei tamponi effettuati nella Tuscia che resta ancora sopra a quota mille: nelle ultime 24 ore, sono stati 1.022 i test effettuati, ovvero 396.930 dall'inizio della pandemia.