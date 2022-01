Lunedì 17 Gennaio 2022, 06:50

Contagi a quota 8.119 nel Viterbese. Ma ieri la giornata sul fronte della pandemia è stata segnata soprattutto da due ulteriori decessi: non ce l'hanno fatta un cittadino di 51 anni residente nel comune di Viterbo e una cittadina di 71 anni che viveva a Civita Castellana. Entrambi erano ricoverati a Belcolle. Con loro, la triste conta dei morti per Sars-Cov2 è arrivata a 489 dall'inizio della pandemia.

Restano sempre alti i ricoverati: sono 49 i pazienti affetti dal coronavirus che hanno bisogno di cure ospedaliere. Nello specifico, al momento a Belcolle risultano 36 pazienti nel reparto di Malattie infettive, 4 nela Terapia intensiva Covid e 9 a Medicina Covid. E ancora una volta, la distribuzione dei nuovi casi sul territorio provinciale è capillare.

Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini domiciliati nei seguenti comuni: 155 a Viterbo, 30 a Vetralla, 24 a Montefiascone, 22 a Tuscania, 21 a Civita Castellana, 20 a Orte, 19 a Nepi e Tarquinia, 16 a Fabrica di Roma e Montalto di Castro, 15 a Bolsena, Ronciglione e Sutri, 14 a Capranica, 11 a Vitorchiano, 10 ad Arlena di Castro e Vignanello, 8 a Caprarola, 7 ad Acquapendente, Bomarzo, Graffignano e Marta, 6 a Canepina e Oriolo Romano, 5 a Bassano Romano, Corchiano, Soriano nel Cimino e Vallerano, 4 a Bagnoregio, Canino e Monterosi, 3 a Capodimonte, Carbognano, Grotte di Castro, Lubriano, Monte Romano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Vasanello.

E ancora 2 casi a Blera e Onano, uno a Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Gallese, Farnese, Gradoli, Ischia di Castro, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia. Uno di loro è stato subito ricoverato a Belcolle, mentre 555 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.