Giovedì 21 Aprile 2022, 06:55

Continua la sequenza dei martedì neri sul fronte della pandemia, con un totale di contagiati che risale a 4.757. La scorsa settimana, quel giorno nella Tuscia si erano registrati altri 479 positivi e certificato appena 123 guariti. Il 5 aprile i numeri erano rispettivamente 587, 416. Il 29 marzo i nuovi contagi erano stati 577, i negativizzati 481. Ieri, dopo giornate di discesa, i numeri hanno ripreso a salire con 579 contagi certificati, 432 i guariti e il decesso di una 98enne di Vignanello, ricoverata all’ospedale di Belcolle (si tratta della 612esima vittima del Covid in provincia). Il motivo di un simile rimbalzo va però spiegato: la maggioranza dei test diagnostici per scoprire la positività al Covid-19 vengono effettuati in farmacie o in laboratori privati anziché nei drive-in della Asl, come avveniva nelle prime fasi dell’epidemia. Significa che adesso tutti i dati non comunicati alla Asl durante il weekend e riguardanti tamponi effettuati proprio il fine settimana, confluiscono nei data base il martedì che risulta pertanto “gonfiato” rispetto agli altri giorni.

Resta che i numeri sono imponenti e coinvolgono 52 comuni su 60. In particolare, gli ultimi referti di positività sono concentrati nei seguenti centri: 174 a Viterbo, 36 a Montefiascone, 24 a Vetralla, 23 a Civita Castellana, 22 a Sutri, 20 a Nepi e a Tuscania, 17 ad Acquapendente, 14 a Gallese, 13 a Bagnoregio, Montalto di Castro e Soriano nel Cimino, 12 a Capranica, 11 a Fabrica di Roma e a Marta, 10 a Bolsena, Gradoli e Vasanello, 9 a Capodimonte, Tarquinia e Vitorchiano, fino poi a scendere a un caso per comune. Interessante l’età dei contagiati: 177 hanno più di 60 anni e 82 sono under18 (2 i bambini di un anno). Molto colpita anche la fascia tra i 41 e i 50 anni con 108 casi. Degli ultimi positivi, 3 sono stati subito ricoverati a Belcolle.

Proprio il numero di posti letto occupati continua a salire: 76 i pazienti nei reparti dedicati al Covid. Ritorna a ospitare due malati la Terapia intensiva a Viterbo, mentre 43 si trovano a Malattie infettive e 31 a Medicina Covid.