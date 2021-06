Terapia intensiva Covid a Belcolle chiude i battenti. Dimessi e negativizzati gli ultimi due pazienti che erano stati ricoverati. «Grazie tutti i professionisti - afferma la Asl di Viterbo - che hanno lavorato in questo reparto ad alta intensità di cure, per la passione e l'abnegazione che hanno messo in campo, giorno dopo giorno».

La curva pandemica sembra ormai stabile nella Tuscia. Ieri accertati 4 casi (1 a Caprarola, 1 a Monterosi, 1 a Vetralla, 1 a Viterbo), tre dei quali collegati a link già accertati. Con i nuovi 29 negativizzati scendono sotto quota 200 i positivi nel Viterbese. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 5 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 183 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14.887 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid sono stati effettuati 168.420 tamponi, 306 nelle ultime 24 ore.

A oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21.249. Da questa mattina, inoltre, i drive in della provincia di Viterbo, per l’esecuzione dei tamponi molecolari standard e antigenici rapidi, osserveranno nuovi orari. Riello: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. La domenica dalle 8 alle 12. Tarquinia: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12. Civita Castellana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 11. Acquapendente: lunedì e sabato, dalle 8 alle 13. Il giovedì dalle 14 alle 19.