Martedì 5 Aprile 2022, 06:20

Sarà pure finito lo stato di emergenza ma il virus non è affatto un lontano ricordo. La continua comparsa di nuovi casi porta con sé la necessità da parte della Asl di avere a disposizione diverse figure professionali per analizzare i tamponi, tracciare i contagi, prendersi cura di quanti con la positività manifestano anche la malattia da Covid-19 e coordinare il lavoro. Per questo, l’azienda sanitaria ha proceduto alla proroga di diversi contratti che altrimenti sarebbero scaduti il 31 marzo.

Innanzitutto, ha rinnovato i rapporti libero-professionali per lo svolgimento di attività di biologo a sei professionisti che ora presteranno servizio per la Asl sino al 30 giugno per 34 ore settimanali e un compenso che oscilla tra i 40 e i 60 euro l’ora. La proroga si è resa necessaria “al fine di garantire la continuità nelle attività diagnostiche della sezione Covid afferente al Laboratorio di Genetica medica” nelle more dell’espletamento del concorso pubblico indetto ad aprile dello scorso anno per cinque posti di dirigente biologo e non ancora concluso.

Oltre a chi analizza i test, la Asl ha ritenuto indispensabile prorogare 7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, sempre fino al 30 giugno, “per garantire l’operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti di casi Covid”. Si tratta di medici, infermieri e tecnici della prevenzione necessari “per assicurare le attività collegate alla situazione epidemiologica, alla quale si è aggiunta l’emergenza Ucraina”. Tra le attività espletate, anche quella vaccinale e gli interventi con équipe mobili in rsa, centri di accoglienza e case di riposo.

Proroga a fine giugno anche dei rapporti libero professionali di 33 medici, impiegati tra le 12 e le 34 ore settimanali, e 6 infermieri, tutti a 18 ore settimanali. Le risorse necessarie per la prosecuzione del loro rapporto di lavoro ammontano a circa 391mila euro. Come per i co.co.co, tra i compiti affidati ci sono l’attività vaccinale, quella di testing, il contac tracing in seno al Toc, il Toc scuola, la gestione dei flussi informativi, le valutazioni epidemiologiche, gli interventi territoriali, l’Uscat e la centrale operativa aziendale.

Che la fine dello stato di emergenza decretato dal Governo non equivalga al termine della pandemia lo dimostrano i bollettini quotidiani della Asl. Ieri la curva nel Viterbese è scesa (la Asl ha scoperto 107 nuovi casi e 200 guariti), ma si sono registrati anche due nuovi morti: un cittadino di 58 anni residente nel comune di Montalto di Castro e uno di 86 di Vetralla, entrambi ricoverati all’ospedale di Belcolle. Il totale dei positivi attualmente presenti in provincia ammonta a 4.892, di cui 45 (il giorno prima erano 49) sono affidati alle cure dei sanitari (33 sono nel reparto di Malattie infettive, 12 a Medicina Covid).