Domenica 13 Marzo 2022, 06:35

È durata un paio di settimane la speranza che il Covid-19 fosse ormai in remissione. E invece negli ultimi giorni il numero dei nuovi positivi ha superato quasi sempre quello dei guariti. Il raffronto è nei dati: sabato 5 marzo nel Viterbese si sono registrati 166 contagi e 222 negativi. Allora il numero dei casi totali era di 3.435, quello dei ricoverati era pari a 52 (dei quali 4 in terapia intensiva) e quello dei morti dall’inizio della pandemia era di 562. I numeri aggiornati a ieri parlano invece di 331 casi accertati a fronte di 381 negativizzati, per un complessivo di positivi salito a 3.677, dei quali 40 in ospedale (uno solo in terapia intensiva) e 570 morti. In una settimana, quindi, i contagi nella Tuscia sono aumentati di 242 unità e i decessi avvenuti, tutti in ospedale, sono stati 8. Il dato positivo è che finora, pur aumentando i positivi, continuano a calare i posti letto occupati. Significativa in particolare la diminuzione di pazienti nella terapia intensiva e la chiusura del reparto di Medicina Covid a Montefiascone.

I primi giorni di inversione di tendenza erano stati interpretati dai sanitari come un possibile effetto dei festeggiamenti per il Carnevale con un incremento delle occasioni di socializzazione in cui la soglia di attenzione cala drasticamente. Ma ormai il trend si protratto per troppi giorni e non può più essere imputato alle mascherate. Piuttosto, come segnalato dagli esperti preoccupano “le varianti ricombinanti", un mix di Delta e di Omicron, nonché la Omicron 2, che sembrerebbe avere una capacità di diffusione ancora maggiore rispetto all’originale.

Coinvolte in questa recrudescenza del virus tutte le fasce d’età. Dei positivi di ieri, 63 sono under18 (il più piccolo ha due anni) e altrettanti hanno tra i 19 e i 30 anni. Nella fascia che va dai 31 ai 40 si segnalano 49 casi, in quella tra i 41 e i 50 altri 62, trai 51 e i 60 ancora 44 e tra gli over60 i positivi sono 50. Si allarga anche la diffusione del contagio sul territorio: 51 su 60 i comuni coinvolti nell’ultimo bollettino. I numeri più alti sono 66 a Viterbo, 23 a Bomarzo, 17 a Soriano nel Cimino, 16 a Tuscania, 15 a Montalto di Castro, 14 a Orte, 12 a Montefiascone, 10 a Bagnoregio e Marta, 9 a Vetralla. Nei restanti centri si va da 8 casi a uno solo. Resta alto il numero dei tamponi effettuati quotidianamente: 1.033 nelle ultime 24 per un totale arrivato a 348.603.