Giovedì 17 Marzo 2022, 06:20

Un quarto dei nuovi positivi ha meno di 18 anni. La recrudescenza del virus negli ultimi giorni torna a colpire con particolare predilezione chi non ha ancora compiuto la maggiore età: ieri erano 110 su 432. I più piccoli sono due bimbi di nemmeno un anno. Martedì, giornata nera con 666 contagi scoperti dalla Asl, i minori erano stati 142. Quanto peserà questa situazione sulla vita scolastica a pochi mesi dalla fine delle lezioni è presto per dirlo: dipende infatti dall’andamento dei contagi nei prossimi giorni. Per ora, dentro le scuole del Viterbese la situazione è sotto controllo e nemmeno lontanamente paragonabile a quanto vissuto da alunni e personale fino a gennaio.

In ogni caso, anche ieri giornata di incremento della curva pandemica, anche se in misura inferiore: a fronte di 432 nuovi i guariti sono stati 362 guariti. Il totale dei contagiati a livello provinciale sale quindi a 4.100 dal precedente 4.031. Sempre molto ampia la diffusione geografica: 51 su 60 i comuni interessati. I casi principali sono così distribuiti: 94 a Viterbo, 31 a Montefiascone, 18 a Orte e Vetralla, 16 a Soriano nel Cimino e Sutri, 14 a Fabrica di Roma, 13 a Montalto di Castro e Vasanello, 12 a Nepi, Tuscania e Vitorchiano, 11 a Corchiano, Ronciglione e Tarquinia, 9 a Bolsena, 8 a Blera e Capranica, 7 a Canepina, 6 a Bagnoregio, Caprarola, Grotte di Castro, Valentano e Villa San Giovanni in Tuscia. Altrove di va da 5 contagi a uno solo.

La notizia positiva è che il tasso di ospedalizzazione è calato leggermente: martedì i posti letto occupati erano 43, ieri 42. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 35 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, 7 a Medicina Covid sempre al’interno dell’ospedale di Viterbo. I restanti 4058 positivi stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Ieri è stato registrato anche il 574esimo decesso: di tratta di una donna 86enne residente nel comune di Civita Castellana, ricoverata a Belcolle. Resta alto il numero dei tamponi: 1308 nelle ultime 24 ore, per un totale di 353.333.