Lunedì 23 Agosto 2021, 05:25

Un anno fa, nell’arco delle 24 ore, si erano registrati in tutta la provincia tre casi di Covid-19 (due di rientro dalla Sardegna e uno dalla Spagna) e nessun negativizzato. Allora, il totale delle persone ancora contagiate era di 24, con un solo ricovero nel reparto di Malattie infettive; il numero dei guariti era fermo a 445 e le persone decedute erano 25. In dodici mesi, la situazione è radicalmente mutata: ieri nel Viterbese si sono registrati 16 casi e 2 guarigioni; in provincia al momento si trovano 426 cittadini ancora positivi; sono 15.461 i negativizzati e 456 i morti per le complicazioni dell’infezione da coronavirus. I ricoveri? Anche quelli sono più alti rispetto allo stesso giorno dell’agosto 2020: al momento in 12 si trovano in ospedale, 8 dei quali a Malattie infettive di Belcolle mentre i restanti 4 sono assistiti in strutture Covid di Roma e di Terni.

Anche quest’anno, come lo scorso, i contagi sono generati da rientri dalle ferie, che sia in Italia o all’estero. Ma l’effetto delle vacanze sulla curva durante l’estate 2021 si è fatto sentire con oltre un mese di anticipo: già da luglio si sono registrati i primi casi, mentre nel 2020 i positivi sono tornati a salire a cavallo di Ferragosto.

Di fronte a questo quadro, crescono gli sforzi delle autorità sanitarie perché la campagna di vaccinazione raggiunga il maggior numero possibile di persone. Come il tour dell’unità mobile lungo le località turistiche di mare e di lago, aperto a tutti i residenti del Lazio senza prenotazione. Sabato alla Marina di Montalto di Castro sono state somministrate 80 dosi del vaccino Johnson & Johnson. “Siamo soddisfatti di questo primo traguardo – commenta l'assessore alla Sanità, Fabio Valentini – che insieme alla Asl abbiamo raggiunto già al primo appuntamento. Ringrazio tutti i cittadini e i villeggianti che hanno compreso l'importanza della vaccinazione, quale strumento indispensabile per arginare il Covid-19”. I prossimi appuntamenti sono mercoledì 25 a Marta; il 26 a Viterbo (ex chiesa degli Almadiani); il 27 a Pescia Romana; il 28 a Bolsena e il 29 a Tarquinia Lido. Intanto, quella che si è apre una settimana decisiva per i due medici sospesi dalla Asl perché non vaccinati: il consiglio dell’ordine deciderà le sanzioni da comminare. Alcuni dei 18 infermieri allontanati dal servizio stanno invece lavorando al ricorso.