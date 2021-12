Covid, obbligo delle mascherine all'aperto. Arena: «Ho appena firmato l'ordinanza». Multe salatissime

«Ho appena firmato l'ordinanza». E così, da lunedì prossimo, per tutte le feste e per tutto il giorno, torna l'obbligo di mascherine all'aperto. Il sindaco Giovanni Arena ha visto i numeri dei contagi in crescita e ha deciso di prendere immediatamente carta e penna, all'indomani anche dell'incontro in Prefettura dove sono state date indicazioni in merito.

Stavolta non si scherza: le sanzioni sono pesantissime, «da un minimo di 400 a un massimo di 3 mila euro», e i controlli diventeranno più stringenti, «non solo da parte della polizia locale - dice il sindaco - ma di tutte le forze dell'ordine».

Al pari di Arena, molti altri sindaci stanno adottando o hanno intenzione di adottare lo stesso provvedimento.