4 Aprile 2021

di Federica Lupino

(Lettura 2 minuti)







Sono 66 i nuovi casi di Covid scoperti ieri dalla Asl, a fronte di 47 guariti. Morta una 92enne di Viterbo. La curva, insomma, dopo pochi giorni di tregua, è tornata a crescere. Ancora una volta, molti sono casi scoppiati all’interno delle famiglie oppure contatti stretti di positivi già noti. Otto sono i minori coinvolti. Spiccano sul totale i dati di Tarquinia: nella cittadina sul litorale rivelati 10 nuovi positivi. Sei fanno riferimento a due nuclei famigliari, tra cui un padre con due figli adolescenti. “Il numero totale dei casi – fanno sapere dal Comune – è di 62, dei quali due ricoverati a Belcolle nel reparto di Medicina Covid. L’aumento improvviso è sicuramente dovuto a più fattori come la diffusione in famiglie numerose, il contagio che viene trasmesso da persone asintomatiche o la minor attenzione alle misure di prevenzione. Consigliamo la massima prevenzione di restare in isolamento fiduciario o volontaria a tutti coloro che, pur non avendo avuto un contatto definito stretto, hanno avuto casi fra le loro abituali frequentazioni”.

Altri 5 casi sono stati scoperti a Blera, mentre 3 a Civita Castellana, Graffignano, Orte, Ronciglione, Tuscania e Lubriano. Qui il sindaco Valentino Gasparri avverte la popolazione: “Fortunatamente i nuovi positivi al momento non hanno sintomi particolari e stanno già osservando l’isolamento previsto. Colgo l'occasione per chiedere a tutti una attenzione particolare nel rispettare le regole previste per rispetto di noi stessi e soprattutto degli altri”. Molti sono i primi cittadini preoccupati per un allentamento delle precauzioni sotto Pasqua. Resta stabile a 80 il numero dei ricoverati, mentre gli attualmente positivi arrivano a 1.422. Sempre sul fronte dei numeri, 52.564 il totale dei vaccinati a ieri sera e 54.470 quello dei prenotati.