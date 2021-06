Superata quota 200mila vaccini anticovid. Nella Tuscia continua senza intoppi la lunga marcia delle somministrazioni.

In totale nella provincia di Viterbo sono stati fatti 204mila vaccini e son 66.500 le persone che hanno concluso il percorso vaccinale. Circa un viterbese su due ha quindi ricevuto almeno una dose di serio. Questi numeri sono importanti anche per la curva della pandemia. I nuovi positivi sono solamente tre (1 a Caprarola, 1 a Fabrica di Roma e 1 a Nepi). E da giorni non crescono. Anche i piccoli focolai scoppiati di recenti a Montalto e Gallese sono ormai sotto controllo. Complice sia il periodo estivo sia il grande numero di vaccinazioni effettuate. Nemmeno il “mix” di vaccini sembrerebbe spaventare i cittadini. Secondo le nuove linee ministeriali tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca o hanno prenotato la prima somministrazione col vaccino di Oxford e hanno un’età inferiore ai 60 anni, riceveranno Pfizer o Moderna. Già da ieri sono iniziate le somministrazioni eterologhe negli hub e i professioni della Asl stanno dando informazioni a tutti coloro che hanno dubbi sulla procedura. Negli hub vaccinali viene spiegata la nuova norma e vengono date risposte alle domande che gli utenti possono avere. Buona anche la prima volta degli under 18.

Nel weekend è partita la campagna di vaccinazioni junior, giovanissimi dai 12 ai 18 anni. Seicento i ragazzi che hanno ricevuto la prima dose. E il prossimo fine settimana si replica. Le prenotazioni sono già tantissime, circa 1.200.

Nella corsa a sconfiggere la pandemia da Covid 19 pesa anche ogni singola negativizzazione. Ieri sono usciti dalla malattia altri 11 pazienti: 3 a Capranica, 2 a Bomarzo, 1 a Bagnoregio, 1 a Barbarano Romano, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Civita Castellana, 1 a Montalto di Castro, 1 a Nepi. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, poco meno di 250 in tutta la provincia, 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 a Terapia intensiva Covid di Belcolle, 233 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14829 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 167.893 tamponi, 399 nelle ultime ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21.191.