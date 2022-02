Domenica 6 Febbraio 2022, 06:35

Primi segnali di cedimento della curva epidemica. Il totale dei positivi, che venerdì era di 12.337, ieri è sceso a 12.269. Numeri sempre alti, certo. Ma l’inversione di tendenza, già registrata in gran parte d’Italia da alcuni giorni a questa parte, ora fa ben sperare anche nella Tuscia. Nello specifico, l’ultimo bollettino diramato dalla Asl ha segnalato 493 nuovi casi e 560 guariti. Resta però sempre alta la percentuale di minori colpiti: sono 114 gli under18 contagiati nelle ultime 24 ore, dei quali 82 hanno meno di 12 anni. Si tratta in gran parte di ragazzini in età scolare, il che continua a ripercuotersi con violenza sull’organizzazione quotidiana delle lezioni all’interno degli istituti della provincia, con un effetto sliding doors fatte di isolamenti e quarantene che si susseguono a ritmo incalzante ogni giorno.

Riguardo all’età dei restanti positivi di ieri, 57 hanno tra i 19 e i 30 anni, 69 trai 31 e i 40, 97 tra 41 e i 50, 88 sono sono over60. La persona più anziana colpita dal Covid-19 è un 97enne. Rispetto alla distribuzione geografica, si conferma l’estremo tasso di diffusione del contagio sul territorio della provincia con 51 comuni coinvolti su 60 all’interno dell’ultimo bollettino: 137 a Viterbo, 29 a Tuscania, 19 a Civita Castellana, 18 a Vitorchiano, 17 a Montefiascone e Nepi, 16 a Soriano nel Cimino, 15 a Montalto di Castro, 14 a Fabrica di Roma, 13 a Orte, Ronciglione e Tarquinia, 11 a Capranica, Vasanello e Vetralla, 10 a Marta. Seguono gli altri centri con casi che vanno dai 9 di Canepina e Castiglione in Teverina a un solo nuovo contagiato ad Arlena di Castro, Canino, Castel Sant’Elia, Celleno, Cellere, Gallese, Monte Romano e Villa San Giovanni in Tuscia.

Positivo anche l’andamento del tasso di ospedalizzazione: i posti letto occupati da pazienti positivi due giorni fa erano 88, ieri sono calati a 84. Nel dettaglio, 31 pazienti sono attualmente ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 5 nella Terapia intensiva Covid, 39 a Medicina Covid, 9 a Medicina Covid Montefiascone, mentre 12185 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sempre ieri, 524esima vittima del virus: un 83enne di Nepi, ricoverato a Medicina Covid di Belcolle.

Infine, la Asl di Viterbo ha prorogato dal 1 gennaio al 31 marzo – data prevista per la fine dello stato di emergenza – le 3 unità di operatori socio-sanitari selezionati dalla Protezione Civile e assegnati alla Casa circondariale di Mammagialla, nell’ambito della Medicina Penitenziaria Territoriale, con orario di servizio ripartito su 5 giorni settimanali proprio per fronteggiare la pandemia.