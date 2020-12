Covid, scendono i casi ma risalgono i ricoveri: 126 i viterbesi in ospedale per il virus

Continuano a scendere i nuovi casi di Covid-19. Sul fronte pandemico, la Tuscia viaggia verso acque più tranquille rispetto alle scorse settimane. Ma fa pensare il numero dei ricoverati che, dopo un paio di giorni di tregua, è tornato a salire. Nelle ultime 24 ore, la sezione di Genetica molecolare di Belcolle ha scoperto 33 contagiati (10 a Viterbo, 4 a Onano, 3 a Bagnoregio, 2 a Corchiano, Marta, Montefiascone e Vasanello, 1 a Bomarzo, Canino, Capranica, Fabrica di Roma, Montalto di Castro, Soriano nel Cimino, Vetralla e Vignanello). Si confermano focolai in ambito familiare: a Onano i casi sono tutti legati a una stessa persona, già risultata positiva nei giorni scorsi. A Corchiano, invece, il Comune fa sapere che uno dei due nuovi infettati “è asintomatico, sta bene e ha scoperto di essere positivo a seguito di un tampone effettuato per eseguire un day hospital programmato”. L’altro “è in isolamento già da diversi giorni, avendo effettuato il tampone per sintomatologia”. A Bomarzo, invece, dall’ente tranquillizzano sui pazienti positivi al Covid-19 all’interno della rsa Myosothis, duramente colpita: “Gli ospiti risultano in discrete condizioni generali”.

Sul fronte dei ricoveri, 5 dei 33 ultimi positivi ha dovuto subito far ricorso all’ospedale presentando sintomi che non potevano essere tenuti a bada restando a casa. Sempre ieri, altri 5 cittadini colpiti dal coronavirus in precedenza si sono rivolti a Belcolle per chiedere assistenza e si trovano ora in uno dei reparti dedicati. Al momento, sono 1.608 i cittadini del Viterbese ancora alle prese col virus. Delle persone refertate positive, 126 si trovano tra l’ospedale di Viterbo e quello di Montefiascone: 34 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 nella Terapia intensiva Covid, 73 nella Medicina Covid di Belcolle, mentre 13 sono affidate all’équipe di Medicina riabilitativa Covid del nosocomio sul colle falisco. Le restanti 1.482 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Torna ad allargarsi la forbice tra nuovi casi e negativizzati, il triplo rispetto ai primi: sono 110 pazienti ad aver ricevuto il tampone negativo o ad aver comunque concluso il periodo di isolamento obbligato (in testa sempre Viterbo con 26). Dall’inizio della pandemia a oggi, in provincia sono 5.725 le persone guarite. Seppur ridimensionato rispetto alla settimane tra ottobre e novembre, resta importante il numero di tamponi effettuati ogni giorno dalla Asl di Viterbo nei diversi drive-in sparsi sul territorio (Viterbo, l’Andosilla a Civita Castellana, l’ospedale di Tarquinia, Acquapendente): nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 484 test, per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria salito a 71.311.

© RIPRODUZIONE RISERVATA