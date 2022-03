Covid, scendono a 52 i pazienti ricoverati tra Belcolle e Montefiascone

Calano ancora i ricoverati per Covid-1 nella Tuscia. Gli ultimi dati diffusi dalla Asl parlano di 52 pazienti attualmente in ospedale. In particolare, 28 si trovano all’interno del reparto di Malattie infettive, 20 nella Medicina Covid di Belcolle e 4 in quella di Montefiascone. Resta vuota per il secondo giorno consecutivo la Terapia intensiva, dove i medici per settimane si sono presi cura dei malati più gravi.

Rispetto ai contagiati, la curva è scesa anche nelle precedenti 24 ore. Il totale degli attualmente positivi ammonta 3.491. Una discesa progressiva, anche se ieri più a rilento rispetto al trend dei giorni precedenti, merito di un numero di guariti che ormai supera costantemente quello dei nuovi positivi. Nello specifico, ieri in provincia i sanitari hanno registrato 144 casi e 201 guariti. Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 28 a Viterbo, 18 a Montefiascone, 8 a Bolsena, 7 a Ronciglione, 6 a Bagnoregio e Nepi, 4 a Orte, Tarquinia, Tuscania e Vetralla, 3 a Capranica, Carbognano, Civita Castellana, Fabrica di Roma, Latera, Montalto di Castro, San Lorenzo Nuovo e Vasanello, 2 ad Acquapendente, Blera, Caprarola, Civitella d’Agliano, Corchiano, Faleria, Farnese, Grotte di Castro, Valentano, Vignanello, Vitorchiano, uno ad Arlena di Castro, Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Castel Sant’Elia, Gradoli, Monterosi, Piansano e Sutri. Da notare che la diffusione, seppur non paragonabile numericamente a quelle dei mesi scorsi, coinvolgendo 39 comuni su 60 è ancora capillare.

Ieri è avvenuto anche il 562esimo decesso di un paziente positivo: la vittima è una donna 74enne residente nel comune di Vetralla e che era ricoverata all’ospedale di Belcolle.