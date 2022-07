Mercoledì 13 Luglio 2022, 06:45

Covid, via libera per la quarta dose di vaccino agli over 60. Anche nel Viterbese, come da indicazione del ministero della Salute, dalle ore 24 di oggi (mercoledì 13 luglio) sarà possibile accedere alla seconda dose booster (quarta dose). I primi chiamati all’adesione della nuova campagna vaccinale anti Covid-19 sono gli over 60 e i soggetti con condizioni di elevata fragilità a partire dai 12 anni. La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose booster o dall'ultima infezione successiva al richiamo. La Asl di Viterbo sta già preparando il piano operativo, che sarà definito nelle prossime ore.

Per eseguire le vaccinazioni riapriranno gli hub, chiusi solo pochi mesi fa. Quello di Viterbo, presente alla chiesa della Mazzetta, sarà operativo 6 giorni su 7, mente i centri vaccinazione della provincia di Tarquinia, Acquapendente e Civita Castellana due volte a settimana. L’accesso alla vaccinazione sarà possibile anche attraverso i medici di medicina generale. Per prenotare nei punti di somministrazione è necessario farlo, come di consueto, tramite la piattaforma di prenotazione sul sito della Regione “Salute Lazio”.

Occorre la tessera sanitaria in corso di validità e il codice fiscale. I dettagli del nuovo piano operativo, che la Regione sta mettendo a punto con le aziende sanitarie locali, sarà comunicato in via ufficiale solo nelle prossime ore. I nuovi contagi, nell’ultimo periodo, stanno nuovamente salendo e anche nella Tuscia molti cittadini che ancora non avevano la terza dose (booster) in questi giorni sono corsi a vaccinarsi, così come i neo 12enni.

Solo ieri nel Viterbese sono stati registrati 595 nuovi casi e un decesso. Nei precedenti cicli di vaccinazione i 60enni hanno rappresentato il gruppo che più ha aderito alla campagna, per questa ragione i sanitari confidano che anche in questo caso le adesioni siano importanti. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00. Per le richieste di vaccinazione a domicilio, è possibile contattare il numero verde 800118800. Tutte le informazioni e le prenotazioni sul sito Salute Lazio.