Domenica 27 Giugno 2021, 06:15

Resta un solo positivo a Viterbo. L’ultimo bollettino Covid diramato dalla Asl di Viterbo fa scendere ancora i casi nel capoluogo. Ieri mattina infatti è stato accertato un solo nuovo caso nel comune di Nepi, mentre 19 pazienti si sono negativizzati e hanno concluso il periodo di isolamento. In particolare potranno tornare alla socialità 8 cittadini di Tarquinia, 3 ad Acquapendente, 2 a Gallese, 1 a Civita Castellana, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Piansano, 1 a Ronciglione, 1 a Montefiascone, 1 a Viterbo. I casi accertati di Covid 19 nella Tuscia scendono a 55, con nessun paziente ricoverato. E aumentano i comuni Covid free del Viterbese. I numeri in discesa già da qualche giorno hanno dato la possibilità a tutto il territorio del Lazio di entrare in zona bianca, con meno restrizioni, e da domani cadrà anche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Il Comitato tecnico scientifico ha, infatti, dato parere positivo sull’eliminazione dell’obbligo di mascherina all’aperto dal 28 giugno nelle zone bianche. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che dà la possibilità di non indossare i dispositivi di protezione individuale. Il provvedimento sarà valido, per il momento, fino al 31 luglio 2021. Non è comunque un liberi tutti. La guardia, specie per le possibili varianti del virus, resta alta. Non solo, la Asl, raccomanda di proseguire con attenzione e rispettare misure di contenimento. Le mascherine, infatti, non andranno totalmente eliminate, saranno ancora necessarie in negozi, bar, ristoranti, aerei, treni e tutti gli altri mezzi pubblici. Resta comunque obbligatorio usarle anche all’aperto nei casi in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. In totale i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, dall’inizio della pandemia salgono a 15535. Il numero delle persone negativizzate è 15.027, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 171.280 tamponi, 287 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21.389.